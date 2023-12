Kolizja z udziałem konwoju prezydenta USA. Kierowca wjechał w pojazd z kawalkady Bidena

Podobno kierowca nie zauważył rządowych aut z powodu kiepskich warunków atmosferycznych. Incydent wydarzył się w niedzielę wieczorem w Wilmington w stanie Delaware, kiedy Joe Biden stał na zewnątrz i szykował się, aby wsiąść do swojego środka transportu. Chwilę wcześniej zrobiła to pierwsza dama, Jill Biden. Ochrona przez moment zachowała się, jakby nie wiedziała, co się dzieje, ale potem sprawnie zapakowała najważniejszego urzędnika w państwie do pancernej limuzyny. O incydencie z udziałem samochodu wchodzącego w skład prezydenckiego konwoju zawiadomił za CNN serwis TVN24.

Kolizję z udziałem SUV-a z konwoju prezydenta USA spowodował kierowca forda

Cała sytuacja wyglądała na nieszczęśliwy zbieg okoliczności, ale poważnie zaniepokoiła funkcjonariuszy Secret Service, którzy natychmiast otoczyli osobowego forda sprawcy z bronią gotową do strzału. Trudno powiedzieć, dlaczego mężczyzna uderzył w SUV-a należącego do ochrony prezydenta. Podobno tłumaczył się złymi warunkami atmosferycznymi, ale nie wiadomo, co wydarzyło się bezpośrednio przed kolizją.

Zderzenie auta z SUV-em ochrony Bidena, to nie próba zamachu, tylko efekt pogody

Chevrolet ochrony prezydenta USA mógł się przemieszczać, a domniemany sprawca kolizji albo go po prostu nie zauważył z powodu ograniczonej widoczności, albo nie dał rady zahamować na śliskiej nawierzchni. Wkrótce po kolizji zrobiło się nerwowo, bo jej przyczyny były trudne do wyjaśnienia, ale na szczęście sytuacja zakończyła się dobrze. Żadnemu z uczestników nic się nie stało, a oba samochody — ford i chevrolet — również nie wyglądały na poważnie uszkodzone.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wraz z żoną Jill Biden w niedzielny wieczór uczestniczył w spotkaniu swojego sztabu wyborczego przygotowującego się do kampanii Biden-Harris 2024. Opuścił je o godz. 8:07 lokalnego czasu i właśnie wówczas wydarzyła się nietypowa kolizja. W Wilmington w Delaware jest siedziba sztabu Bidena starającego się o reelekcję w 2024 r.