Chihuahua uratowana! Kierowcy eskortowali ją na autostradzie przez cztery zjazdy

Motoryzacyjne ciekawostki znajdziesz także w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Psy Chihuahua są złośliwe? No pewnie, że są. Ale do tego naprawdę lubią biegać. I obydwie te cechy najlepiej udowadnia filmik, który pojawił się na instagramowej stronie o nazwie newyork_only.

Zobacz wideo Drift na targowisku w Piasecznie zakończony słonym mandatem

Chihuahua błąkał się po nowojorskiej autostradzie

Na jednej z nowojorskich autostrad kierowcy namierzyli błąkającego się... psa rasy Chihuahua. Nietrudno było dojść do wniosku, że na zamkniętej trasie miniaturowego zwierzaka czeka pewna śmierć. Któryś z samochodów pewnie by go przejechał. Prowadzący postanowili zatem uratować życie umaszczonego na jasno pupila. W sumie 20 pojazdów zablokowało trzy pasy na trasie szybkiego ruchu. Mowa o pasie prawym i dwóch sąsiadujących.

Chihuahua został odholowany i uratowany

Początkowo plan był prosty. Jedna z kobiet zaparkowała Hyundaia Santa Fe, wysiadła do pieska i chciała go złapać. Następnie zabrać do samochodu i odjechać z nim w bezpieczne miejsce. To jednak się nie udało. Być może Chihuahua był złośliwy, a być może po prostu nieufny. Nie dał się złapać. Kierowcy postanowili zatem wdrożyć plan awaryjny. Eskortowali zwierzaka do momentu, w którym ten nie postanowi stać się bardziej otwarty na wołania ratowników. To zajęło im od 3 do nawet 4 zjazdów. Chihuahua pokonał zatem naprawdę pokaźny dystans!

Historia kończy się dobrze. Chihuahua został uratowany. Tyle że większej ilości szczegółów w tym przypadku nie mamy. Nie wiemy, czy odnalazł swojego właściciela ani jaka była historia jego pojawienia się na autostradzie.