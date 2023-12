Rządowa baza dot. E10 pełna błędów. Wzięli pieniądze, a teraz sami mamy ją poprawiać...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chciało pomóc kierowcom, którzy nie byli pewni tego, czy ich samochód przystosowany jest do benzyny E10. Zdecydowana większość pojazdów wyprodukowanych po 2000 roku może korzystać z takiego paliwa, jednak zdarzają się wyjątki. Niestety baza, mimo iż oparta o dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA, zawiera sporo błędów. Teraz to ministerstwo prosi kierowców o pomoc. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo

Baza pełna błędów. Można słać swoje sugestie na skrzynkę mailową ministerstwa

Redakcja portalu dziennik.pl skontaktowała się z przedstawicielami resortu w sprawie błędnych wpisów w bazie. W odpowiedzi pracownicy ministerstwa wytłumaczyli, że osoby odpowiedzialne za stworzenie wyszukiwarki, a więc członkowie Poznańskiego Instytutu Technologicznego, bazowały na danych ACEA, a także informacjach i podobnych wyszukiwarkach opracowanych przez inne państwa, jednak ilość danych była tak duża, że przerosło to nieco możliwości twórców, a błędy zostały zwyczajnie niedostrzeżone i pominięte. Jak tłumaczy ministerstwo:

Miało to na celu dostosowanie wyszukiwarki do struktury floty samochodowej w Polsce. Niemniej jednak opracowanie narzędzia z tak dużą ilością danych stanowiło dodatkowe wyzwanie dla wykonawcy. Warto wskazać, iż baza wyszukiwarki zawiera prawie 8 tys. rekordów, co mogło spowodować, iż wśród danych zawartych w bazie znajdą się nieścisłości, których nie dostrzeżono na etapie testowania.

By nieco zaradzić wpadce, MKiŚ utworzyło adres mailowy drp@klimat.gov.pl, pod którym kierowcy mogą zgłaszać swoje sugestie oraz wykryte błędy. Jak dodaje resort - "Każde zgłoszenie podlegać będzie weryfikacji, a następnie w przypadku potwierdzenia, zostanie odzwierciedlone w wyszukiwarce". Szkoda jednak, że kosztująca dokładnie 157 317 zł wyszukiwarka, nie została przed uruchomieniem odpowiednio sprawdzona. Cóż, można to potraktować jako kolejną wpadkę byłego już rządu...

Benzyna E10. To musisz wiedzieć

Oznaczenie E10 informuje o 10-procentowym udziale bioetanolu w ogólnym składzie benzyny. Od wielu lat jest ona stosowana na zachodzie m.in. w Niemczech, Holandii, Austrii czy Francji. Polska będzie 18. krajem Unii, w którym to paliwo wejdzie do obrotu. Warto dodać, że jest ono stosowane od 2016 roku we wszystkich nowych samochodach testowanych pod względem osiągów, ale także emisji i jakości spalin.

Wprowadzenie benzyny E10 do obrotu podyktowane jest rzekomą dbałością o środowisko. Tego typu paliwo ma mniejszy ślad węglowy, jednak wiąże się z niewielkim podwyższeniem spalania na poziomie ok. 2 proc. Kierowcy, którzy korzystają z aut z silnikami nieprzystosowanymi do benzyny o zwiększonej zawartości bioetanolu, będą zmuszeni tankować benzynę 98-oktanową. Ta pozostaje nadal z dotychczasowym 5-procentowym dodatkiem biopaliwa. Oczywiście, w przypadku pojazdów przystosowanych tak do benzyny E10, jak i E5, oba te gatunki można dowolnie mieszać.