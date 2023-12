Nowe elektryczne radiowozy dla policjantów z Zielonej Góry i Świebodzina. Zasięg do 484 km

Dwa nowe egzemplarze samochodu Hyundai Kona EV zasiliły lubuską flotę. Pojazdy służbowe oznakowane niebiesko-żółto-zielonkawymi barwami fluorescencyjnymi, trafią do jednostek ze Świebodzina i Zielonej Góry. Jak poinformował rzecznik prasowy z komendy wojewódzkiej policji w Gorzowie Wielkopolskim, samochody będą służyć policjantom w skutecznym i profesjonalnym zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom. Więcej o nowym sprzęcie nowych służb piszemy na Gazeta.pl.

Przekazanie aut odbyło się 13 grudnia

Lokalnie bezemisyjne samochody mają istotny wkład w ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Jednocześnie auta stanowią bezpieczny i ekonomiczny środek transportu dla mundurowych. Kluczyki do radiowozów funkcjonariuszom osobiście przekazali Mariusz Herbut i Ireneusz Madej - prezesi zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansował zakup oznakowanych pojazdów.

Crossovery z napędem elektrycznym

Hyundai Kona EV to model zasilany wyłącznie energią elektryczną pobieraną z sieci energetycznej. Model ten jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy o pojemności 64 kWh. Auto charakteryzuje się zasięgiem do 484 km oraz mocą wynoszącą 204 KM i 395 Nm. Dzięki rozwijanemu w sposób liniowy momentowi obrotowemu przyspieszanie jest płynne i dynamicznie. Auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w czasie 7,9 s, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 167 km/h.

Z komunikatu prasowego dowiadujemy się, ż radiowozy zostały wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa. W autach zainstalowano m.in.: elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu, układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania, poduszki gazowe przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, boczne kurtyny gazowe dla osób w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń.