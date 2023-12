Łada Niva nie umiera. Przeszła nawet modernizację. Euro 5 i ABS w aucie za ok. 40 tys. zł

Łada Niva to znany i raczej lubiany samochód, który u jednych budzi sentyment, u drugich politowanie, a u innych z kolei, zwłaszcza u klientów w mało rozwiniętych krajach na wschodzie, sympatię, a nawet pożądanie. Warto wspomnieć o jej występie w marvelowskiej produkcji "Czarna wdowa". Z terenóweczki korzystała główna bohaterka filmu grana przez Scarlett Johansson. Jak wpłynęło to na sprzedaż auta? Trudno wyrokować, ale na pewno poprawiło to jego wizerunek na międzynarodowych rynkach. Teraz Autovaz, producent odpowiedzialny za montaż Łady, poinformował o modernizacji Nivy, tak jej znanej klasycznej wersji Legend, oraz "nowoczesnej" Travel. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Łada Niva przechodzi modernizację. ABS i norma Euro 5

Produkowane od końca lat 70. auto jest stale modernizowane. Co prawda po wybuchu wojny na Ukrainie Niva musiała zrobić krok w tył w kwestii wyposażenia, jednak teraz najwidoczniej wszystko wraca do normy. Na pokładzie znowu zawitał ABS. Cóż... Warto wspomnieć jedynie, że historia systemu sięga już lat 60., a na szerszą skalę, już w domyślnej postaci, zaczął być stosowany w 1978 roku za sprawą Mercedesa i jego Klasy S (W116). W 2004 roku stał się obowiązkowym wyposażeniem dla wszystkich nowych pojazdów oferowanych na europejskich rynkach.

Co więcej, od teraz silniki modelu spełniają normę emisji Euro 5, która od 2011 roku spełniać musiały wszystkie nowe auta sprzedawane na terenie Unii. Inżynierowie postanowili nieco skalibrować jednostki i dopracować ich sterowniki. Rosjanie są z tego faktu bardzo dumni i podkreślają, że wszystkie prace zostały wykonane na ich ojczystej ziemi, co ma wręcz manifestować "suwerenność technologiczną" producenta. Cóż, jak głoszą słowa piosenki Sylwii Grzeszczak — cieszmy się z małych rzeczy...

Mimo nowych-starych zmian w Nivie, nadal nie będzie mogła być ona sprzedawana na naszym rynku. To nie tylko kwestia unijnych sankcji nałożonych na Federację Rosyjską po jej napaści na Ukrainę, ale na to, że model nadal nie spełnia technicznych wymogów obowiązujących pojazdy europejskich producentów. Jak jednak model prezentuje się w cenniku na rodzimym rynku? Za klasyczną Nivę Legend trzeba wyłożyć 927 500 rubli, a więc ok. 40 tys. złotych. W przypadku nowoczesnej Nivy Travel, która została wyposażona w takie udogodnienia jak tempomat, komputer pokładowy czy aluminiowe felgi, cena wynosi niecałe 1,22 mln rubli (ok. 53 tys. złotych).