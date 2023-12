Nowa tania benzyna E10, czyli wielka panika o... prawie nic. Ta lista aut wiele wyjaśnia

„Nasze samochody mogą jeździć na benzynie E10" – to najczęstszy komunikat, jaki wydają producenci samochodów. Inni podają konkretne modele-wyjątki, w których nowa benzyna może być problematyczna. Również raport Europejskiego Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA) wskazuje, że większość kierowców nie ma się czym przejmować. Najczęściej przyjmuje się, że benzynę E10 można tankować do większości samochodów wyprodukowanych na rynek europejski od 2000 roku wzwyż. Takie stanowisko ma m.in. poważany niemiecki automobilklub ADAC.

Benzyna E10 – mogliście już ją tankować

Benzyna E10 nie jest żadną nowością, a wręcz w Europie powoli staje się powszechna. Polska dołącza do listy krajów, gdzie najtańsza i najpopularniejsze benzyna będzie E10 jako 18. państwo. Na E10 jeżdżą już Holendrzy, Niemcy, Duńczycy, Austriacy, Belgowie czy Hiszpanie. Na E10 jeżdżą także Brytyjczycy i Norwegowie. Obawy może wzbudzać fakt, że, jako biedniejsze społeczeństwo, jeździmy statystycznie starszymi samochodami. To prawda, ale E10 znajdziemy także na stacjach w Bułgarii, Estonii, Finlandii, Litwie, Łotwie, Rumunii, Słowacji i Węgrzech.

Nie ma więc powodów do paniki. O co w ogóle chodzi w tej zmianie? Teraz benzyna bezołowiowa w Polsce zawiera maksymalnie 5 proc. biokomponentów, a diesel maksymalnie 7 proc. biokomponentów. Niedługo na stacjach pojawi się oznaczenie E10. Informuje o 10 proc. zawartości biokomponentów w benzynie. E10 jest bardziej przyjazna środowisku i dlatego kraje Unii przechodzą na nowe paliwo. Eksperci chwalą ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, a jednocześnie wskazują, że zużycie paliwa na nowej, bardziej ekologicznej benzynie jest znikome. Może sięgnąć około od 1 do 2 proc.

Jak sprawdzić, czy benzyna E10 nie uszkodzi silnika?

W nowszych samochodach sprawa jest prostsza. Po pierwsze, w ogóle nie powinny mieć z E10 żadnych problemów. Po drugie, po otwarciu klapki wlewu paliwa zobaczycie odpowiednie oznaczenia. Większość aut ma tam symbole i E5, i E10. Zawsze możecie też dowiedzieć się od producenta, takie informacje są publikowane. Z pomocą na pewno przyjdzie też salon lub warsztat. Polecamy też zestawienia przeróżnych motoryzacyjnych organizacji. Bardzo przydatną listę opublikowało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA) i to z niej wyciągniemy zaraz kilka aut, które się z nową benzyną nie lubią.

Sporo żartuje się teraz z rządowej strony https://e10.klimat.gov.pl/, którą przygotował resort klimatu i środowiska. Wciąż zdarzają się na niej błędy i potrafi pokazać, że na E10 mogą jeździć niektóre elektryki oraz samochody z silnikiem Diesla… ale to problemy wieku dziecięcego. Narzędzie będzie cały czas rozwijane, a już stanowi przydatną pomoc.

Najpopularniejsze marki i benzyna E10 – szukamy wyjątków

Zajrzyjmy więc do raportu ACEA i poszukajmy, przed którymi modelami Stowarzyszenie przestrzega. Jeśli w jakiejś marce nie wymieniamy jakiegoś modelu, to oznacza, że nie wydano ostrzeżenia.

Ford Mondeo 1.8 SCI z lat 2003 - 2007

Volvo S40/V40 z jednostką 1.8 GDI z bezpośrednim wtryskiem paliwa

Toyota Avensis 2.0 1AZ-FSE oraz Avensisa 2.4 2AZ-FSE. Powstawały od lipca 2000 do października 2008

Lexus IS250 2.5 V6 4GR-FSE (sierpień 2005 - wrzesień 2007), GS300 3.0 V6 3GR-FSE (styczeń 2005 - wrzesień 2007) oraz LS460 4.6 V8 1UR-FSE (sierpień 2006 - wrzesień 2007)

Volkswagen Golf IV 1.6 FSI 81 kW (11.2001 do 05.2004), Golf IV Variant 1.6 FSI 81 kW (10.2001 do 10.2006),

Volkswagen Golf V 1.4 FSI 66 kW (11.2003 do 11.2004), Golf V 1.6 FSI 85 kW (08.2003 do 05.2004), Golf V 2.0 FSI 110 kW (01.2004 do 05.2004),

Volkswagen Touran 1.6 FSI 85 kW (11.2002 do 05.2004), Touran 2.0 FSI 110 kW (10.2003 do 05.2004).

Seat Leon 2.0 FSI 110 kW (od 07.2005 do 11.2006 r.), Toledo 2.0 FSI 110 kW (od 09.2004 do 11.2005 r.).

Audi A2 1.6 FSI (2003–2005), A3 1.6 FSI (2004), A3 2.0 FSI (2004), A4 2.0 FSI (2003–2004)., A4 sedan z lat 2001–2008 oraz A4 Avant z lat 2002–2008 fabrycznie wyposażonych w ogrzewanie postojowe

Mercedes E10 do C200 CGI (W203), CLK 200 CGI series (C209) z lat 2002 – 2005

Renault Laguna 2 2.0F4R 764 Turbo, Laguna 2 2.0 F4R 765 Turbo produkowane od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2002

Fiat Barchetta: 1.8 16V, Bravo/Brava (182): 1.6 16V, Doblo: 1.6 16V, Marea: 1.6 16V, 2.0 16V, Multipla: 1.6 16V, Palio: 1.6 16V, Punto (188): 1.8 16V, Stilo: 1.6 16V (1.596 cm³), 1.8 16V, 2.4 20V

Benzyna E5 i E10 – czy można mieszać?

A co jeśli macie w baku już benzynę typu E5, a znajdziecie się na stacji, gdzie jest tylko E10? Bez obaw. Eksperci podkreślają, że E5 i E10 można ze sobą mieszać. Nic się więc nie stanie, jeśli wlejecie takie paliwo do swojego baku. W niektórych krajach zachodu kierowcy już z takiego paliwa korzystają i na pewno wielu Polaków już takiego mieszania dokonało i nic się nie stało. Powtarzamy raz jeszcze. Nie ma powodu do paniki! Benzyna E10 nie oznacza żadnego motoparaliżu.

Klapka wlewu paliwa, oznaczenie benzyny E5 i E10 fot. FT