Tesla Model 3 zajęła pierwsze miejsce. Chodzi o niemiecki ranking usterek

Trudno snuć spiskowe teorie, gdy mamy do dyspozycji twarde dane. Wielu fanów amerykańskiej marki, na czele z Elonem Muskiem, uważa, że wszelkie ataki na Teslę to efekt spisku konkurencji, która przestraszyła się, że amerykańska marka zdominuje rynek. Tak rzeczywiście się powoli dzieje, ale to nie zmienia faktu, że samochody Tesli nie chlubią się najwyższą jakością wykonania. Popularny w całej Europie Model 3 miał na niemieckim rynku najwięcej usterek, ze wszystkich badanych aut w wieku 2-3 lata. Niespodzianka? Chyba nie bardzo, ale w rankingu TUV jest kilka innych zaskoczeń.

TUV co roku podsumowuje wyniki obowiązkowych technicznych badań okresowych

Niemieckie Stowarzyszenie Dozoru Technicznego (Technischer Uberwachungsverein), które nadzoruje przydatność samochodów zarejestrowanych w tym kraju do jazdy po drogach publicznych, podało wyniki kontroli prowadzonych w pierwszej połowie 2023 roku. W tym czasie inspekcja techniczna przebadała około dziesięciu milionów aut. Jak zwykle wyniki zostały podzielone na kategorie wiekowe.

Wśród najmłodszych samochodów, tj. w wieku 2-3 lata (wcześniej się ich nie bada, bo dopiero w wieku trzech lat muszą przejść pierwszą okresową kontrolę techniczną) najwięcej usterek technicznych wykryto w Tesli Model 3. Aż 14,7 proc. tych samochodów miało istotne usterki. Podobno większość dotyczyła układu hamulcowego lub zawieszenia. Drugie zajęła Dacia Logan z odsetkiem wad wynoszącym 11,4 proc. Podium wstydu zamyka Seat Alhambra, minivan, którego produkcja zakończyła się w 2020 roku, ale jeszcze zmieścił się w rankingu najnowszych aut. Ponad 10 proc. egzemplarzy miało usterki techniczne.

Wyniki badań najnowszych aut w niemieckich stacjach kontroli pojazdów nie są specjalnie zaskakujące, ale mimo to ważne, bo oznaczają, że obiegowe opinie nie są tylko stereotypami. Właśnie otrzymaliśmy ich potwierdzenie w formie twardych danych TUV. Za to zdziwienie czeka w kategoriach dotyczących starszych aut.

Z badań technicznych przeprowadzanych wśród 4-5-latków wynika, że najczęściej psuje się BMW X5 oraz X6. Średnio te dwa bliźniacze wykazują usterkowość wynoszącą aż 17,8 proc. W przypadku tak drogiego modelu niemieckiej marki premium trzeba mówić o pewnym zaskoczeniu. Za nim jest bliźniak Seata Alhambry, czyli Volkswagen Sharan. Psuje się aż 17,7 proc. takich aut. Trzecie miejsce zajmuje kolejne BMW: seria 2 Tourer. Badanie wykazało usterkowość na poziomie 17,6 proc.

BMW X5 xDrive30d fot. BMW/Wolfgang Groeger-Meier

Czołowe miejsca w niechlubnym rankingu zajmują auta marek: Tesla, BMW i Dacia

W kategoriach dotyczących jeszcze starszych samochodów królują praktycznie dwie marki. To znowu Dacia i BMW, ale dołącza do nich Renault. Te trzy firmy zajęły większość miejsc w rankingu najczęściej psujących się aut, który uzupełniły tylko dwa modele innych firm: Fiat Punto oraz Nissan Qashqai. Absolutnym rekordzistą jest Dacia Logan. Po przekroczeniu 12 roku życia usterki ma aż 40,9 proc. sztuk tych modeli, ale Twingo i Qashqai nie wypadają wiele lepiej.

Warto pamiętać, że przeciwieństwie do wielu rankingów satysfakcji klientów, takich jak amerykański J.D. Power, TUV nie bada zadowolenia użytkowników, które zawiera subiektywny pierwiastek, tylko podsumowuje wyniki obowiązkowych badań technicznych. Dlatego ranking awaryjności niemieckiego stowarzyszenia jest możliwie obiektywny, mimo że nie mówi o tym, jak często auta ulegają awarii, tylko jakie usterki wykryli inspektorzy w trakcie badania. Często są to drobne wady, ale zawsze techniczne, a nie dotyczące estetyki.

Raport TUV jest obiektywny, ale na wynik mają wpływ różne czynniki. Warto je znać

Poza tym na zajęte miejsca mają wpływ pewne czynniki. Najważniejszym jest liczba egzemplarzy poddanych badaniu, która wynika z ich popularności na niemieckim rynku. Tesla Model 3 zajmuje czołowe miejsce wśród młodszych aut. Później znika, ale to nie znaczy, że przestaje się psuć. Po prostu ich masowa sprzedaż w Europie ruszyła dopiero w 2020 roku, a wnioski wyciągnięte z badania pojedynczych egzemplarzy, nie są miarodajne, bo obarczone dużym błędem. Odwrotnie jest z niezwykle popularnym na Starym Kontynencie (i całym świecie) w 2023 roku Modelem Y. Nie ma go w rankingu, bo egzemplarze kupione w Europie jeszcze nie osiągnęły wieku, w którym podlegają obowiązkowemu badaniu technicznemu. Jak naprawdę wygląda niezawodność amerykańskiego bestsellera, okaże się najwcześniej za rok.

To samo dotyczy aut chińskich marek. Ich potencjalna awaryjność bardzo ciekawi klientów, ale o tym, jaka jest w rzeczywistości, przekonamy się dopiero za kilka lat. Poza tym na usterkowość używanych aut ma wpływ nie tylko produkcja, ale także ich późniejsza eksploatacja. Można podejrzewać, że właściciele samochodów pewnych marek (np. drogich lub wyjątkowych) bardziej o nie dbają i wydają na to więcej pieniędzy. Inni wręcz przeciwnie: pokonują większe dystanse i oszczędzają na serwisie. Tak może być np. z modelami popularnymi wśród taksówkarzy i niektórymi autami służbowymi.

Gama Dacii: Sandero, Duster, Logan fot. Dacia

Żaden ranking awaryjności nie jest idealny, ale mimo wszystko TUV, to najlepsze co mamy. Tesla oraz kilka innych marek z jego czołówki pewnie wolałyby, żeby w ogóle nie istniał. Dokładniejsze zestawienie najbardziej awaryjnych aut wg. TUV przedstawiamy poniżej. W materiale wykorzystano zdjęcia producentów.

Samochody w wieku 2-3 lata (model — usterkowość):

Tesla Model 3 - 14,7 proc. Dacia Logan - 11,4 proc. Seat Alhambra - 10,3 proc.

Samochody w wieku 4-5 lat:

BMW X5/X6 - 17,9 proc. Volkswagen Sharan - 17,7 proc. BMW serii 2 Tourer - 17,6 proc.

Samochody w wieku 6-7 lat:

Dacia Dokker - 25,9 proc. BMW serii 5/6 - 24,8 proc. Dacia Duster - 24,6 proc.

Samochody w wieku 8-9 lat:

Dacia Dokker - 32,2 proc. Fiat Punto - 29,7 proc. Dacia Logan - 29,1 proc.

Samochody w wieku 10-11 lat:

Renault Twingo - 36,2 proc. Dacia Logan - 35,5 proc. Renault Clio - 34,6 proc.

Samochody w wieku 12-13 lat: