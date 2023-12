Armagedon na zakopiance. We wtorek zamknięty będzie tunel i jego alternatywa

Po raz kolejny tunel pod Luboniem Małym zostanie zamknięty wyłącznie w celu przeprowadzenia ćwiczeń dla służb ratunkowych. Przypomnijmy, że takie działania odbyły się zaledwie trzy miesiące temu. Niestety, tym razem zamknięta będzie także równoległa trasa, czyli tzw. stara zakopianka. Kierowcy jadący od strony Krakowa w kierunku Rabki będą musieli nadrobić drogi.

REKLAMA

Trzeba będzie zjechać na węźle Lubień na drogę wojewódzką nr 968 prowadzącą do Mszany Dolnej i dalej na drogę krajową nr 28, którą będzie można dojechać do węzła Skomielna Biała i powrócić na trasę S7, czyli zakopiankę. Z kolei samochody jadące od strony Zakopanego w kierunku Krakowa na węźle Skomielna Biała zjadą na DK28 w kierunku Mszany Dolnej, a następnie skręcą w lewo na DW 968, którą dojadą do węzła Lubień.

Na szczęście tunel i trasa nie będą zamknięte przez cały dzień, a jedynie w godzinach od 10 do 14. Trzeba się jednak liczyć z tym, że podobne utrudnienia będą pojawiać się tu częściej. Dlaczego? Tunel pod masywem Luboń Mały to element trasy S7, która należy do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. To oznacza, że tunele na tych szlakach podlegają specjalnemu nadzorowi i obejmują je dodatkowe obowiązki, w tym cykliczne ćwiczenia. W tym przypadku odbywać się one będą co najmniej raz w roku. Przejść je muszą nie tylko pracownicy, ale także okoliczne służby ratunkowe.

Ćwiczeń w tunelu na zakopiance

Jak poinformowała GDDKiA w ćwiczeniach wezmą udział strażacy, medycy i policjanci oraz pracownicy Centrum Zarządzania Tunelem, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Podczas ćwiczeń kontrolowane będzie działanie systemów ratowniczych tunelu, a także ćwiczona będzie koordynacja działań różnych służb w różnych scenariuszach.

Zobacz wideo

Tunel na zakopiance w masywie Luboń Mały

Tunel dwukomorowy im. Marii i Lecha Kaczyńskich został otwarty uroczyście 12 listopada 2022 roku i jest częścią trasy pomiędzy miejscowościami Naprawa a Skomielna Biała. Całkowita długość tunelu wynosi 2,06 km, a koszt inwestycji to niemal miliard złotych. Planowane są także dalsze prace nad rozbudową zakopianki, co skróci czas podróży do Zakopanego. Już w przyszłym roku kierowcy przejadą kolejnym odcinkiem dwupasmowej trasy pod Tatry pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem.