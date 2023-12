Benzyna E10 i BMW, Audi, Mercedes, Volvo oraz Porsche. Lista aut nieprzystosowanych do nowego paliwa

Od lat hitami na listach najczęściej importowanych do Polski aut używanych są niemieckie modele marek premium. Serce polskiego kierowcy znacznie mocniej bije do leciwego BMW i Audi niż znacznie młodszych w tej cenie Opli, Peugeotów czy nawet Toyot. Ale czy miłości tej nie zaburzy wiadomość, że od teraz do baku trzeba będzie lać znacznie droższe paliwo premium?

Jak sprawdzić, czy auto może jeździć na paliwie E10?

Zanim jednak krzywo spojrzycie na swoje ukochaną trójkę, czy Audi A4 zajrzyjcie najpierw, czy jego silnik jest na czarnej liście. Wbrew pozorom silników, które nie są przystosowane do jazdy na paliwie z tak dużą domieszką bioetanolu, jest stosunkowo niewiele. Niestety rządowa baza umieszczona na stronach Ministerstwa Infrastruktury nadal pozostawia wiele do życzenia. Jest tam sporo poważnych błędów i takich kwiatków jak auta elektryczne czy diesle na liście. Zatem przygotowaliśmy dla was listę modeli marek premium, które faktycznie nie powinny być tankowane nowym paliwem E10. Informacje pochodzą z ACEA ( European Automobile Manufacturers’ Association).

Audi, BMW i Mercedesy i inne marki premium nieprzystosowane do E10

I tu mamy dobrą wiadomość, wśród marek premium jest znacznie mniej silników, które nie są przystosowane do jazdy na benzynie E10 niż u innych producentów. Największe powody do zadowolenia mają właściciele BMW, bo bawarska marka przygotowała się do wprowadzani biokomponentów najlepiej spośród wszystkich producentów. Podobna sytaucja jest też w Jaguarze, ale już niektóre popularne jednostki Mercedesa i Audi będą miały z tym problem. Oto pełna lista aut marek premium:

Alfa Romeo

Producent podaje, że bezpieczne są samochody wyprodukowane po 1 stycznia 2011. Wymienia też samochody z silnikami benzynowymi, które można tankować E10: MiTo, Giulietta,159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, 8C: 4.7 32V

Audi

Do korzystania z benzyny E10 przystosowane są wszystkie silniki benzynowe.

Oprócz następujących modeli: A2 1.6 FSI (2003–2005), A3 1.6 FSI (2004), A3 2.0 FSI (2004), A4 2.0 FSI (2003–2004)., A4 sedan z lat 2001–2008 oraz A4 Avant z lat 2002–2008 fabrycznie wyposażonych w ogrzewanie postojowe.

BMW

Wszystkie samochody marki mogą jeździć na E10.

Jaguar

Brytyjczycy podają, że E10 jest bezpieczne dla wszystkich jaguarów produkowanych od 1992 r.

Lancia

Z benzyną E10 nie będą miały problemy lancie produkowane od 2000 r. i spełniające Euro 3.

Tutaj również podano listę wyjątków: Lybra: 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V. Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V

Land Rover Range Rover

W przypadku drugiej marki JLR datą graniczną jest 1996 r.

Lexus

Wszystkie samochody marki na europejski rynek wyprodukowane po styczniu 1998 r. mogą korzystać z E10.

Wyjątki są tylko trzy: IS250 2.5 V6 4GR-FSE (sierpień 2005 - wrzesień 2007), GS300 3.0 V6 3GR-FSE (styczeń 2005 - wrzesień 2007), LS460 4.6 V8 1UR-FSE (sierpień 2006 - wrzesień 2007).

Maybach

Wszystkie Maybachy mogą jeździć na E10.

Mercedes

Mercedes ostrzega przed tankowaniem E10 do: C200 CGI (W203), CLK 200 CGI series (C209) z lat 2002 – 2005

Uważać muszą też posiadacze aut z gaźnikiem i tych niewyposażonych w trójdrożny katalizator. To starsze samochody marki.

MINI

Wszystkie samochody wyprodukowane po przejęciu przez BMW mogą jeździć na E10. MINI wróciło w 2000.

Porsche

Do E10 przystosowane są wszystkie modele wyprodukowane od 1998 r. (dla Boxstera od 1997 r.).

Roll-Royce

Każdy model po 2003 r. może bezpiecznie korzystać z benzyny E10.

Volvo