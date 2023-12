Benzyna E10. Wybraliśmy samochody, w których Polak naprawdę może się naciąć

Za niecały miesiąc na polskich stacjach pojawi się nowe paliwo. Najtańsza i najpopularniejsza benzyna będzie miała oznaczenie E10, a nie E5, jak do tej pory. Po wynikach na naszej stronie oraz trendach Google widzimy, że temat benzyny E10 wyjątkowo interesuje polskich kierowców. Wcale nas to nie dziwi. "Nowa benzyna" brzmi bardzo groźnie. Możemy jednak naszych czytelników uspokoić. Większość z nas w ogóle nie musi się tym przejmować. Wielu producentów w swoich komunikatach podaje, że "wszystkie samochody są przystosowane do E10", inny podają pojedyncze przypadki swoich modeli, w których silnik może się z E10. To wyjątki.

REKLAMA

Zobacz wideo

Benzyna E10 - co to jest, zmiana, różnica

Benzyna E10 ma więcej biokomponentów. Etanol nazywany w tym przypadku biokomponentem ma inne właściwości niż benzyna. Jego zawartość podwyższa liczbę oktanową paliwa, ale wartość opałowa etanolu jest niższa niż benzyny. Takie paliwo jest bardziej ekologiczne. W Polsce w przyszłym roku najtańsza benzyna ma być właśnie E10. W wielu europejskich krajach jest standardem już od jakiegoś czasu. Warto w tym miejscu wyjaśnić, co oznaczają tajemnicze znaki na dystrybutorach, skoro tak zainteresowały kierowców.

W Polsce widzimy "E5" (zaraz "E10") przy benzynie i "B7" przy oleju napędowym. O co chodzi? Benzyna bezołowiowa zawiera maksymalnie 5 proc. biokomponentów, a diesel maksymalnie 7 proc. biokomponentów.

Benzyna E10 - czy mogę tankować, gdzie sprawdzić

Najczęściej przyjmuje się, że benzynę E10 można tankować do większości samochodów wyprodukowanych na rynek europejski od 2000 roku wzwyż. Takie stanowisko ma m.in. poważany niemiecki automobilklub ADAC. Wiele instytucji wydało listy modeli, które nie są przystosowane do paliwa E10 i na szczęście są to bardzo krótkie listy. Sprawdzić, czy wasz samochód będzie bez problemu pracował na E10 możecie też sprawdzić na stronie producenta. Oznaczenia dobrego paliwa umieszczane są także na klapce od wlewu paliwa.

Niedawno w Polsce uruchomiono rządową stronę, która pozwala sprawdzić, czy dany model będzie może jeździć na benzynie E10. Znajdziecie ją pod adresem: https://e10.klimat.gov.pl/. Wystarczy wpisać markę, model i rok auta oraz, co dziwne, zadeklarować, że samochód ma napęd benzynowy. Strona czasem wyświetla błędy. Twierdzi np. że elektryczne Renault Zoe może jeździć na benzynie, ale w większości przypadków powinna działać dobrze. Jest też stale rozwijana.

Benzyna E10 - kto musi uważać? Wybieramy popularne modele

Postanowiliśmy z raportu Europejskiego Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA) wybrać te samochody, które w Polsce mogą mieć problem z benzyną E10. Tak naprawdę to pojedyncze przypadki, a ostrzeżenia dotyczą tylko jednej konkretnej wersji danego auta.