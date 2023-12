Największe porty Europy. Gdańsk zaskoczył Barcelonę i Pireus

Mamy kolejny powód do zadowolenia. Gdańsk wszedł właśnie do pierwszej dziesiątki najbardziej zapracowanych portów w Europie. To dobra informacja. Jeszcze lepszą przynoszą jednak dane liczbowe. Przytaczamy je w tym materiale.

3 Fot. Jan Rusek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl