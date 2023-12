Powrót płatnej autostrady. Jeżeli nic się nie zmieni, kierowcy znowu zapłacą

W tym roku rządzący kręcili kiełbasę wyborczą na kilometry. Co rusz podsuwali pod nos wyborców kolejne jej pęta. Jednym z nich były bezpłatne autostrady, a przynajmniej te państwowe. Co ciekawe, politycy w błyskawicznym tempie wprowadzili zmiany i już 1 lipca w życie weszła ustawa znosząca opłaty na wybranych trasach.

Dzięki niej kierowcy pojazdów do 3,5 t oraz motocykliści mogli zaoszczędzić na przejazdach do tej pory płatnymi odcinkami. Chodzi o A2 na odcinku Stryków-Konin, a także A4 Wrocław-Sośnica. Do tego grona dołączyła wkrótce także prywatna autostrada A1, która początkowo bezpłatna była tylko w weekendy, jednak po wakacjach, dokładnie 4 września, stała się taką także w pozostałe dni. Czas jednak przygotować się na powrót opłat.

Powrót opłat na A1 Gdańsk-Toruń (Rusocin - Nowa Wieś)

Jak czytamy w komunikacie zarządcy autostrady A1, cytowanego przez dziennik.pl, odcinek od Rusocin do Nowej Wsi już 31 grudnia na powrót stanie się płatny. "Zgodnie z instrukcją otrzymaną z Ministerstwa Infrastruktury, od 4 września 2023 r. od godziny 12.00 do 31 grudnia 2023 r. do godziny 23.59 wszystkie pojazdy kategorii 1 i 1A są zwolnione z opłat za przejazd AmberOne Autostradą A1" - przekazuje firma. Nic nie wskazuje też na to, by rządzący chcieli coś w tej kwestii zmieniać. Musimy się nastawić na powrót opłat dla kierowców osobówek i motocyklistów, które przed ich zniesieniem wynosiły 30 zł.

Płatne autostrady w Polsce

Zgodnie ze stanem na 5 grudnia 2023 roku, w Polsce kierowcy mają do dyspozycji 1849,2 km autostrad. Trasy zarządzane przez GDDKiA są aktualnie bezpłatne, jednak jeszcze do lipca tego roku przejazd przez autostradę A2 Stryków-Konin (103 km) oraz autostradę A4 Wrocław-Sośnica (162 km) wiązał się z uiszczeniem opłaty.

Kierowcy mają do dyspozycji także odcinki koncesjonowane, które zarządzane są przez zewnętrzne firmy. Mowa o autostradzie A2 pomiędzy Koninem a Świeckiem (255 km), A4 Katowice-Kraków (60 km), oraz wspomnianej wcześniej trasie A1 Rusocin-Nowa Wieś (152 km). Aktualnie, oprócz ostatniej z wymienionych, są one płatne.