Czy do Tesli Cybertruck jest potrzebne prawo jazdy na ciężarówkę?

Tesla Cybertruck wygląda kosmicznie? To więcej niż pewne. Więcej niż pewne jest jednak także i to, że to nie jest żaden pick-up. To prawdziwy, drogowy kolos! A skoro auto można już zamawiać, w głowach części kierowców rodzi się ważne pytanie. Czy Teslę Cybertruck można prowadzić z prawem jazdy kat. B?

Tesla Cybertruck nie jest duża. Ona jest olbrzymia!

W pierwszej kolejności zacznijmy od powodu tych wątpliwości. Nadwozie Cybertrucka mierzy 5885 mm. To oznacza mniej więcej tyle, że pick-up jest o jakieś 60 cm dłuższy od aktualnego Mercedesa klasy S w wersji long. Jest także szerszy i co akurat naturalne, wyższy. Cybertruck jest o 30 cm dłuższy nawet od Jeepa Gladiatora! Potężne nadwozie ukrywa stosunkowo lekki silnik elektryczny. Tego nie da się już jednak powiedzieć o bateriach. Bateriach, które według deklaracji Tesli, mają zapewnić nawet 546 km zasięgu. To musi swoje ważyć i pewnie waży.

Czy Teslą Cybertruck można jeździć z prawem jazdy kat. B?

Słowo masa w przypadku samochodów jest kluczowe. A decyduje o tym art. 6 ustawy o kierujących pojazdami. W ust. 1 pkt 6 akt wskazuje bowiem warunki, jakim musi odpowiadać auto, którym można jeździć z kategorią B. Kluczowym ograniczeniem jest dopuszczalna masa całkowita. Ta nie może przekroczyć 3,5 tony. To oznacza, że nieprzekraczalną granicą dla Tesli Cybertruck jest równe 3500 kg. Czy amerykański pick-up łapie się w tym limicie? Bo gdyby się nie łapał, kierowca do prowadzenia pojazdu będzie potrzebował kategorii C. To zawęzi grono kierowców zainteresowanych zakupem.

Warto oczywiście pamiętać, że limit na poziomie 3,5 tony dotyczy aut o napędzie konwencjonalnym. Elektryki na mocy art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy o kierujących pojazdami mają poszerzony limit DMC do 4,25 tony. Dopiero powyżej tej wagi konieczna jest kat. C. Tu jednak pojawia się warunek dodatkowy. Bo wyższe DMC dla elektryków dotyczy osób, które mają prawo jazdy od co najmniej 2 lat. I odnosi się tylko do terytorium Polski...

Ile waży Tesla Cybertruck?

Polski oddział Tesli dostrzegł pytania kierowców. I postanowił się do nich ustosunkować w jednym poście zamieszczonym w serwisie Facebook. Odpowiedź? Importer twierdzi, że "Cybertruck to pojazd nieprzekraczający masy 3,5 tony". Pokazana jest nawet grafika, na której nad modelem znajduje się wartość określona na 3084 kg. Wartość bez wątpienia jest wysoka. Mimo wszystko przynosi dobrą informację dla fanów marki. Bo do jazdy Cybertruckiem wystarczy kat. B. Gorsza niestety jest taka, że masa auta może ona nieść ze sobą pewien problem. Bo Tesla nie wskazuje, co rozumie przez pojęcie "masy pojazdu". Czy jest to masa samego pick-up`a, czy może dopuszczalna masa całkowita?

Gdyby okazało się, że 3084 kg to sucha masa pick-up`a, to oznaczałoby, że do spełnienia wymogów kategorii B i homologowania auta do 3,5 tony, jego ładowność nie mogłaby przekroczyć 416 kg (to ważne dla świeżych kierowców i tych, którzy chcą podróżować po Europie). Wynik byłby zatem mocno przeciętny. Oczywiście DMC Tesla może rozszerzyć. Ma do dyspozycji limit do 4,25 tony. Tylko wtedy młodzi kierowcy z kat. B aktualną krócej niż 2 lata, nie pojadą tym autem w Polsce. A do tego poza granicami Polski konieczna byłaby już kat. C. Pójście w tym kierunku jest zatem pewnie mało prawdopodobne.