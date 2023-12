Nowy Fiat Panda nie będzie produkowany w Polsce. Montażem elektryka zajmą się Serbowie

Trudno w to uwierzyć, ale Fiat Panda trzeciej generacji produkowany jest już od ponad 12 lat! W polskim cenniku jest aktualnie najtańszym modelem - jego cena stratuje od kwoty 64 900 zł. Po tak długiej rynkowej karierze aż prosi się o godnego następcę. Włosi świetnie zdają sobie z tego sprawę i już szukają dogodnej lokalizacji, w której montowane będzie czwarte już wcielenie popularnego mieszczucha. Wszystko wskazuje na to, że samochód będzie powstawał w Serbii. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo

Elektryczny Fiat Panda będzie produkowany w Serbii

W zeszłym roku Stellantis i rząd Serbii podpisały roku umowę o wartości 190 mln euro na produkcję pojazdów elektrycznych w fabryce w Kragujevacu, w której do niedawna montowany był Fiat 500L. Wtedy jeszcze nie podano, który elektryk wskoczy na miejsce miejskiego minivana. Teraz jednak wiemy na 99,9 proc., że będzie to Fiat Panda. Takie zapewnienia padły z ust prezydenta Serbi, Aleksandara Vucica, który w zeszłą niedzielę spotkał się z premierem Włoch, Giorgią Meloni. Stwierdził, że produkcja elektrycznej Pandy pobudzi handel między Włochami a Serbią powyżej obecnych 4,6 miliarda euro rocznie. Vucic nie podał jednak żadnej konkretnej daty uruchomienia produkcji.

A kiedy możemy spodziewać się premiery nowego wcielenia Pandy? Prawdopodobnie dojdzie do niej w połowie przyszłego roku. Czwarta generacja miejskiego autka będzie wykorzystywała tę samą architekturę, co Citroen e-C3. Taka sama, jak w przypadku citroenowskiego krewniaka, może okazać się także jego cena. Niedawno zaprezentowany francuski elektryk w podstawowym wariancie YOU kosztuje 110 650 zł. Po 2025 roku go gamy dołączyć ma też tańsza wersja z krótszym zasięgiem, która ma być wyceniona na mniej niż 100 tys. złotych.

Obecna generacja Pandy jest produkowana we włoskim Pomigliano, niedaleko Neapolu. Co ciekawe, pomimo 12 lat na rynku, samochodzik ma szansę jeszcze trochę na nim pobyć. Niedawno Stellantis przekazał, że produkcja obecnej Pandy będzie kontynuowana do 2026 roku. Co ciekawe, dyrektor generalny koncernu, Carlos Tavares stwierdził, że jeżeli UE odrzuci propozycje zaostrzenia przepisów dotyczących emisji spalin, produkcja trzeciej odsłony modelu może być kontynuowana nawet po tej dacie.