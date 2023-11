Potrącenie rowerzysty w Gubinie. Kierowca odpowie za spowodowanie wypadku

Policjanci z powiatu krośnieńskiego (woj. lubuskie) poinformowali o groźnej sytuacji, jaka miała miejsce na jednym ze skrzyżowań w Gubinie oraz opublikowali nagranie z monitoringu ku przestrodze. Na filmie widać, jak osoba kierująca Kią Ceed potrąciła cyklistę. Więcej o niebezpiecznych zdarzeniach na drogach piszemy na Gazeta.pl.

Mężczyzna poruszający się samochodem ulicą Słowackiego w kierunku ulicy 3 Maja, na skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia. Potrącony rowerzysta spadając z jednośladu uderzył najpierw o auto, a potem o bruk. Z obrażeniami został przetransportowany do szpitala w Krośnie Odrzańskim, gdzie po badaniach zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy.

Wypadek drogowy

Kiedy dojdzie do zdarzenia na drodze, w którym są poszkodowani z lekkimi obrażeniami, wówczas zdarzenie jest klasyfikowane jako kolizja podlegająca pod wykroczenie. Do oceny, jak długo trwa naruszenie czynności ciała i rozstrój zdrowia, kluczowe znaczenie ma opinia biegłego lekarza. Jeśli występują poważne obrażenia, których leczenie wymaga więcej niż 7 dni, wówczas mowa o wypadku drogowym, a jego spowodowanie jest w świetle prawa przestępstwem. W takim przypadku kierowcę czeka poniesienie odpowiedzialności przed sądem.

Apel o ostrożność i skupienie

Funkcjonariusze ruchu drogowego apelują do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie koncentracji i ostrożność na drodze. To ważne w szczególności przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych i skrzyżowań, zwłaszcza o tej porze roku, kiedy dni są krótsze, a zmienne warunki pogodowe utrudniają widoczność. Jazda w takich okolicznościach wymaga od kierujących maksymalnego skupienia i rozsądku. Gdy tego zabraknie, wówczas nie trudno o wypadek. Każdy zmotoryzowany powinien pamiętać, że bezpieczeństwo na drodze zależy od niego samego.