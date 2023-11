Już od czwartku kierowców z Warszawy czekają utrudnienia. Zbliża się 61. Rajd Barbórka

Ten weekend zapowiada się widowiskowo. Wszystko za sprawą kultowego Rajdu Barbórka. W tym roku odbędzie się jego 61 edycja. Na początek zawodnicy przejadą odcinek na Autodromie w Słomczynie, po czym wyruszą na Tor Służewiec. Następnym w kolejności jest Autodrom Bemowo, znany wszystkim fanom z charakterystycznego mostku. To, co jednak najbardziej emocjonuje fanów, to tzw. Kryterium Asów. Mowa oczywiście o trasie poprowadzonej, znaną nie tylko najbardziej zagorzałym fanom motosportu, ulicą Karową. Oczywiście w związku z całym procesem przygotowywania rajdu czekają nas utrudnienia w ruchu. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

61. Rajd Barbórka. Od czwartku utrudnienia w ruchu w Warszawie

Jednym z elementów, które czekać będą organizatorów, jest rozłożenie trybun. Jedna z nich ustawiona będzie na ulicy Fumrańskiej, która zostanie zamknięta w czwartek, 30 listopada o godz. 7.00. Trasa zostanie zablokowana aż do poniedziałku, 4 grudnia, do godz. 23.00. Co istotne, na fragmencie od Karowej do wjazdu na pobliski parking droga będzie niedostępna także dla pieszych.

Warto pamiętać o zakazie parkowania, który będzie obowiązywał w piątek oraz sobotę (1-2 grudnia). Obejmie on drogę wewnętrzną prowadzącą do Automobilklubu Polski na Bemowo, równoległą do ulicy Powstańców Śląskich. Co ważne, w dniu rajdu z ruchu i parkowania zostaną wyłączone ulice:

Karowa, na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do ulicy Dobrej;

Furmańska, na całej długości – od Karowej do Bednarskiej;

Browarna, na odcinku od Karowej do Leszczyńskiej;

Wiślana, od strony Dobrej, na około stumetrowym odcinku przed skrzyżowaniem z ulicą Browarną;

Lipowa, od Dobrej w kierunku Browarnej;

Bednarska, od Furmańskiej w kierunku skweru Hoovera.

Dodatkowo tego dnia zakaz parkowania będzie obowiązywał na ulicach Gęstej i Dobrej, od Karowej do Bednarskiej. Zostanie ustawiony tam znak informujący o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Już wkrótce 61. Rajd Barbórka. Kierowców czekają utrudnienia. Fot, Urząd miasta stołecznego Warszawy

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Nie tylko kierowcy będą mieli powody do narzekania. Także osoby korzystające z komunikacji miejskiej będą musieli przygotować się na zmiany. W sobotę, 2 grudnia, autobusy linii 127 nie będą kursowały do pętli przy ulicy Browarnej. Pojadą prosto ulicą Dobrą i dojadą do pętli Mariensztat. Na swoją trasę wrócą Dobrą, Nowym Zjazdem, Wybrzeżem Kościuszkowskim i Karową.