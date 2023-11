Strażacy odebrali pięć sztuk nowych samochodów operacyjnych o napędzie elektrycznym. Wszystkie radiowozy są oznakowane i wyposażone w oświetlenie uprzywilejowania. Auta docelowo trafią na służbę do Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie, Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie oraz komend powiatowych PSP w Stargardzie i w Wałczu.

REKLAMA

Jak poinformowała w komunikacie prasowym Państwowa Straż Pożarna, łączny koszt pojazdów wyniósł 1 094 360 zł i sfinansował je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Dodatkowo wojewódzka komenda zostanie wyposażona w ładowarkę dwustanowiskową o mocy 50 kW, a w komendach miejskich i powiatowych zainstalowane zostaną ładowarki typu wallbox o mocy 22,5 kW. Więcej o samochodach polskich służb piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Cztery wyżej zawieszone kompakty

Citroen e-C4X to kompaktowy sedan o wyglądzie crossovera. Model ten ma wyższe zawieszenie, które umożliwia łatwiejsze pokonywanie krawężników czy wertepów w celu dojechania w trudniej dostępne miejsca. Moc silnika elektrycznego wynosi 115 kW (156 KM) i 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Pojazd wyposażony w akumulator litowo-jonowy o pojemności 54 kWh przejeżdża do 420 km zgodnie z cyklem WLTP. Średnie zużycie energii w warunkach miejskich wynosi 12 kW/h. W standardzie jest montowana jednofazowa ładowarka o mocy 7,4 kW.

Duży komfortowy hatchback

Hyundai ioniq 5 w specyfikacji strażackiej otrzymał akumulator litowo-jonowy o pojemności 77 kWh. Auto z napędem na jedną oś legitymuje się mocą 165 kW (229 KM) i 605 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 7,3 s, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 185 km/h. Średni zasięg jest obliczony na około 480 km w cyklu WLTP. Dzięki ładowarce 350 kW bateria auta na szybkich stacjach publicznych może być naładowana od 10 do 80 procent w zaledwie 18 minut.

Elektryczne samochody na służbie

Do tej pory Państwowa Straż Pożarna użytkowała sześć samochodów elektrycznych: nissan leaf (2 sztuki), skoda enyaq (2 sztuki), kia niro, volkswagen e-golf. Wymienionymi pojazdami dysponują Komendy Wojewódzkie PSP w Krakowie, Warszawie i Katowicach, a także Komenda Miejska w Toruniu i Komenda Powiatowa PSP w Krasnymstawie.