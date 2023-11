Już nie Renault, a Volkswagen. Polski Związek Narciarski zmienił partnera i otrzymał 37 aut

Polska kadra narodowa w skokach narciarskich i nie tylko, będzie w tym sezonie wraz ze swoim sprzętem przemieszczać się korzystając z samochodów marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Umowę z Polskim Związkiem Narciarskim zawarła Grupa Krotoski. Więcej ciekawostek ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl.

37 samochodów do dyspozycji PZN

Grupa Krotoski ma zagwarantować mobilność całej kadrze sportowców. Do dyspozycji Polskiego Związku Narciarskiego oddano aż 37 samochodów. Sportowcy będą mogli skorzystać m.in z praktycznych walorów dostawczych i osobowych modeli marki Volkswagen Samochody Dostawcze, takich jak Crafter Furgon, Transporter, Caddy czy Multivan. Będą one im towarzyszyć we wszelkich wydarzeniach sportowych i treningach.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Grupie Krotoski za wsparcie, jakie otrzymamy w naszych działaniach. Jestem już ambasadorem tej motoryzacyjnej marki i dotychczasowa współpraca jest dla mnie bardzo satysfakcjonująca. Dlatego poszerzenie zakresu partnerstwa o cały PZN jest dla mnie naturalną decyzją. Profesjonalizm, dążenie do doskonałości i pasja do motoryzacji Grupy Krotoski idą w parze z dynamiką oraz determinacją, jaką prezentuje kadra PZN

- powiedział Adam Małysz, Prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

To zaszczyt, że polscy skoczkowie narciarscy będą korzystać z modeli marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Jestem przekonany, że Caddy i Multivan zapewnią całej kadrze wyjątkowy komfort podróży, pozwalający na regenerację po treningach i zawodach. Za to modele Transporter i Crafter dzięki funkcjonalnej przestrzeni bagażowej świetnie się sprawdzą przy transporcie nie tylko sprzętu, ale także całego potrzebnego zaplecza

– powiedział Piotr Łakomy, dyrektor marki Volkswagen Samochody Dostawcze.