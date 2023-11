Kontrole na granicy dłużej. SG będzie typować kierowców. "Szlak bałkański"

Kontrole na granicy ze Słowacją - dlaczego?

O przywróceniu kontroli na granic ze Słowacją pisaliśmy po raz pierwszy w październiku. Była to odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wzrost nielegalnej migracji ze szlaku Bałkańskiego. Minister argumentował podjęcie takich kroków statystykami, z których wynika, że względem minionego roku nielegalna migracja i liczba ujawnionych migrantów na terenie Słowacji wzrosła niemal o tysiąc procent. Teraz dowiadujemy się, że kontrole potrwają dłużej.

Jak wybierani do kontroli są kierowcy?

Osoby i pojazdy do kontroli są typowane na podstawie analizy ryzyka. Podróżni przekraczający granice polsko-słowacką muszą pamiętać o posiadaniu dokumentów podróży - dowodu osobistego lub paszportu. Po raz pierwsz kontrole graniczne zostały przywrócone na okres wyłącznie 10 dni, czyli do 13 października. Ministerstwo jednak już wtedy zapowiedziało, że bierze pod uwagę możliwość przedłużenia kontroli. I robi to regularnie co jakiś czas. Nowa data ich zakończenia to 3 grudnia, ale nie zdziwimy się, jeśli dojdzie do kolejnego wydłużenia.

Granica ze Słowacją - kontrole dłużej

Do 3 grudnia br. zostają przedłużone tymczasowe kontrole graniczne na granicy polsko-słowackiej. Kontrole w dalszym ciągu prowadzone będą tylko na kierunku wjazdowym do Polski. Przypominamy, że granicę można przekroczyć w wyznaczonych miejscach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców pogranicza, zmienił się zakres ruchu na niektórych przejściach granicznych

- komentuje Straż Graniczna w oficjalnym komunikacie. Podaje w nim też listę miejsc, gdzie do 3 grudnia 2023 r. można przekroczyć granicę polsko-słowacką.

Granica ze Słowacją. 17 drogowych przejść granicznych:

Radoszyce

Barwinek

Muszynka

Piwniczna-Zdrój – Mnišek nad Popradom

Jurgów

Chyżne

Korbielów

Zwardoń - Skalité Platforma

Leluchów - przejście drogowe, przeznaczone tylko dla obywateli UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci.

Konieczna - przejście drogowe (z wyłączeniem autobusów i busów), przeznaczone tylko dla obywateli UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci.

Niedzica – j.w.

Łysa Polana – j.w.

Chochołów – j.w.

Winiarczykówka – j.w.

Ujsoły – j.w.

Bór – j.w.

Jaworzynka – Čierne –Skalité – j.w.

Granica ze Słowacją. Trzy kolejowe przejścia graniczne:

Łupków – Palota

Muszyna – Plaveč

Zwardoń–Skalité

Granica ze Słowacją. Dwa piesze przejścia graniczne: