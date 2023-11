Wielki finał The Best of Moto 2023. Co za walka! Toyota C-HR pokonała model z Polski

The Best of Moto 2023 – wielki zwycięzca to nowa generacja polskiego bestsellera

Do tej pory w The Best of Moto w kategorii głównej triumfowały: Kia Stinger, Porsche 911, Skoda Octavia, Ford Mustang Mach-E oraz Renault Megane E-Tech. W 2023 r. do tego zaszczytnego grona dołączyła Toyota C-HR. To właśnie japoński crossover w tym roku pogodził jurorów i czytelników. Gratulujemy!

Kategoria główna to najbardziej prestiżowa i zdecydowanie najtrudniejsza do rozstrzygnięcia kategoria. To zawsze twardy orzech do zgryzienia. Który samochód jest lepszy? Mały i tani SUV, klasyczny kompaktowy hatchback, elektryk nowej ery, legendarna terenówka czy może jednak stricte sportowy model, łamiący barierę trzech sekund do setki? To na to trudne pytanie co roku odpowiada jury złożone z osób z redakcji Moto.pl (i nie tylko) oraz nasi czytelnicy. To wspólny wybór - głos czytelników odpowiada głosowi jednego jurora.

The Best of Moto 2023 - w tym roku stawka była wyjątkowo wyrównana

Jak co roku trudno było więc zdecydować, który model zasłużył na miano Samochodu Roku, a szalenie wyrównana stawka kandydatów nie pomagała. Możemy zdradzić, że w głosowaniu internautów również łeb w łeb szły dwa modele.

Pierwszy raz byłem przewodniczącym jury i nie spodziewałem się tak zażartego pojedynku w kategorii głównej... Już w pierwszych głosowaniach i dyskusjach jury widać było, że tym razem wszystko rozegra się między dwoma szalenie ważnymi modelami dla polskiego rynku. Toyota C-HR to następca absolutnego hitu sprzedaży nad Wisłą, a Jeep Avenger to nowy, miejski samochód produkowany przez koncern Stellantis w naszym kraju. W dodatku oba auta są cenowo w zasięgu Polaków. To był trudny orzech do zgryzienia. Nie bez dyskusji, postawiliśmy na Toyotę. Ten sam dylemat mieli także nasi czytelnicy i oni również wskazali C-HR. To był ważny argument w rozmowach jurorów

- komentuje Filip Trusz, redaktor naczelny Moto.pl i przewodniczący jury. Wysoko w głosowaniu było także Volvo EX30 oraz tak niezwykłe samochody jak Ford Bronco, BMW M3 Touring i Rolls-Royce Spectre.

Toyota C-HR druga generacja Fot. Toyota

The Best of Moto 2023 - zwycięzcy w kategoriach specjalnych

Podobnie jak w poprzednich edycjach, również w edycji 2023 przygotowaliśmy kategorie specjalne. Tutaj liczyły się tylko i wyłącznie głosy naszych czytelników. Ani redakcja, ani jurorzy nie mieli nic do powiedzenia. To czytelnicy wybrali Samochody Roku w poszczególnych kategoriach. Ale nie tylko samochody. Znowu trochę namieszaliśmy w tej części plebiscytu. Niektóre kategorie zniknęły, a pojawiły się trzy nowe.

Oto pełna lista zwycięzców:

Samochód miejski – Jeep Avenger

Samochód praktyczny – Honda ZR-V

Samochód rodzinny - Mazda CX-60 Diesel

Mały samochód dla aktywnych – Renault Captur

Samochód uniwersalny – Kia XCeed

Samochód luksusowy – Rolls-Royce Spectre

Samochód sportowy - Porsche 911 S/T

Samochód legenda - BMW M3 Touring

Samochód dostawczy – Ford Transit Custom

Innowacja motoryzacyjna roku – Audi platforma PPE

Influencer motoryzacyjny roku - Barry Moto

Gadżet motoryzacyjny roku - Mio MiVue 955WD

Skutery i motocykle 125 cm3 – Vespa Primavera Disney Mickey Mouse Edition

Motocykle - Suzuki V-Strom 800

Bardzo się cieszę, że jednoślady zaliczyły udany debiut w tegorocznym plebiscycie The Best of Moto. Zabiegałem o uzupełnienie go o nowe kategorie od dłuższego czasu, ale szczerze mówiąc trochę obawiałem się rozczarowania. Niepotrzebnie. Na moje ulubione pojazdy głosowało więcej czytelników, niż się spodziewałem w najśmielszych snach. Finaliści stanowią idealny miks marzeń i rzeczywistości, którą wyznacza zasobność portfela. W 2023 roku wygrały: szalony skuter oraz rozsądny, uniwersalny i niezawodny motocykl

- komentuje Łukasz Kifer, szef dynamicznie rozwijającego się działu Jednoślady w Moto.pl.

The Best of Moto 2023 – kategorie eksperckie

Bardzo ważną częścią naszego plebiscytu są cztery kategorie eksperckie, w których o zwycięzcach decydują jurorzy. Do każdej kategorii wybraliśmy oddzielne grono ekspertów z danej dziedziny. Oto ostateczne wyniki.

Społeczna odpowiedzialność biznesu - Skoda i akcja "Szerpowie nadziei" oraz zaangażowanie we wsparcie TOPR

specjalne wyróżnienie: akcja Rolls-Royce Future Key zorganizowana we współpracy z ASP w Krakowie

specjalne wyróżnienie: Produkt finansowy roku - oferta Lease&Drive 1% marki Mercedes-Benz

Design Moto - Volvo EX90

Działanie reklamowe na polskim rynku - kampania Cupra Formentor

The Best of Moto 2023. Przygotowaliśmy niespodziankę - ciekawostki o AI

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, to oni są dzisiaj najważniejsi i to im należą się światła reflektorów, ale czas na małą zabawę z czasem i powrót na sam początek gali. W tej edycji przygotowaliśmy dla wszystkich niespodziankę i postanowiliśmy poruszyć temat sztucznej inteligencji w motoryzacji. To od niej zaczęliśmy naszą uroczystą galę, którą jak zwykle prowadził nieoceniony Tomasz Korniejew, dyrektor wydawniczy Gazeta.pl.

Zawsze musi być ten pierwszy raz. A tak było w przypadku plebiscytu The Best of Moto, w którym po raz pierwszy wziąłem udział. Cieszę się, że mogłem przybliżyć temat sztucznej inteligencji, która nie jest żadną odległą wizją. Dyskutują o niej nie tylko naukowcy, ale także najwięksi światowi przywódcy. Co ważne AI jest już z nami także w Polsce i wpływa na to jak podróżujemy, jak oszczędzamy paliwo i energię czy unikamy zagrożeń na drogach. To dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji powstają nowe generacje samochodów, które zapewne wkrótce pojawią się na naszych drogach. Jestem pewien, że te nowe auta trafią także do kolejnych edycji plebiscytu The Best of Moto. Technologia staje się coraz bardziej fascynująca

- mówi Tomasz Okurowski, redaktor Moto.pl, który wybrał i zaprezentował kilka ciekawostek o AI w motoryzacji. Interesuje was ten temat? Zapraszamy na naszą stronę. Tomek ma ich w rękawie znacznie więcej.

Dziękujemy, że byliście w tym roku z nami. Zwycięzcom w każdej kategorii gratulujemy, a naszym czytelnikom serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy. W tej edycji padł rekord! Dziękujemy raz jeszcze i widzimy się w edycji 2024.