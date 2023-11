Koniec opon "M+S". W 2024 roku nie będą dopuszczono do użytku

Oznaczenie "M+S" to jeden z bardziej rozpoznawalnych symboli na oponach. Oznakowanie pochodzi od słów "Mude + Snow", co oznacza "Błoto + Śnieg", i pojawia się na oponach całorocznych. Takie opony były traktowane przez alpejskie kraje, jako ogumienie zimowe. Czyli były dopuszczone do ruchu na terenach górskich, gdzie okresowo wprowadza się obowiązek jazdy na oponach zimowych.

Jednak to się w niektórych regionach niebawem zmieni. Opony z oznaczeniem M+S jako pierwsi delegalizują Niemcy. Od 2024 roku opona z takim symbolem, nie będzie już traktowane, jako tożsame z zimowymi. Co więcej, kierowcy, którzy pojawią się w okresie zimowym np. na terenie Flensburga, dostaną mandat i punkty karne.

Mandat i punkty karne za oponę za brak opon zimowych

W Niemczech, w rejonach gdzie opony zimowe są obowiązkowe, policja sprawdza i podchodzi poważnie do tego obowiązku. Brak odpowiedniego ogumienia oznacza też mandat i punkty karne. Na przykład we Flensburgu taryfikator mandatów przewiduje karę w wysokości 60 euro i jeden punkt za brak odpowiednich opon. Jeśli brak zimowego ogumienia jest powodem utrudnień w ruchu (np. auto zablokuje podjazd), kara wzrasta do 80 euro. Jeżeli kierowca bez odpowiednich opon spowoduje zagrożenie na drodze, należy się liczyć z mandatem w wysokości 100 euro, a w razie nieszczęśliwego wypadku nawet 120 euro.

Symbol "M+S" już nie wystarczy

Do tej pory w alpejskiej części Niemiec zimą trzeba było zakładać albo opony stricte zimowe, albo całoroczne. Ta reguła się nie zmieni, ale od października 2024 roku policjanci będą zwracać baczniej uwagę na oznaczenia tych drugich. Jak wyjaśnia Auto Club Europe, w październiku kończy się okres przejściowy, w którym warunkowo dopuszczono do użytkowania w okresie zimowym opony całoroczne z oznaczeniem "M+S". Jeśli ktoś nie zdążył do tej pory nabyć nowych gum zimowych lub całorocznych, ale z piktogramem góry z płatkiem śniegu, nie będzie mógł legalnie poruszać się po górskich terenach.

Jak wyjaśniają niemieckie media, oznaczenie „M+S" zdelegalizowano, ponieważ symbol nie był prawnie chroniony i nie przeprowadzano specjalnych testów przydatności do jazdy zimą tak oznakowanych opon. Z tego powodu opony z takim oznakowaniem zniknęły ze sklepów już w 2018 roku, ale to nie oznacza, że takie opony nie są dalej używane przez kierowców.

Od 2018 roku na etykietach opon zimowych i całorocznych używany jest wyłącznie symbol alpejski (góra z płatkiem śniegu). Jeśli opona ma zarówno oznaczenie M+S, jak i symbol góry z płatkiem, można jej nadal używać. „Jeśli masz tylko oznaczenie M+S, powinieneś w odpowiednim czasie zaopatrzyć się w nowy komplet opon" – podkreśla Auto Club Europa.