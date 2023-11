Wielki finał The Best of Moto 2023 to już tu i teraz. Wieczorem poznamy Samochody Roku

Już dzisiaj o godzinie 19:30 rozpocznie się uroczysta gala The Best of Moto 2023. Poprowadzi ją dyrektor wydawniczy Gazeta.pl Tomasz Korniejew, a ogłoszenie wielkich zwycięzców będziecie mogli śledzić na Moto.pl oraz stronie głównej Gazety.pl. Na żywo. Zapraszamy!

To już szósta edycja The Best of Moto 2023

Edycja 2023 to już szósta odsłona plebiscytu The Best of Moto. W pierwszej edycji bezkonkurencyjna okazała się nietuzinkowa Kia Stinger. W 2019 r. doceniliśmy najnowszą generację prawdziwej motoryzacyjnej legendy — Porsche 911. Trzy lata temu triumfowała Skoda Octavia, jeden z ulubionych samochodów Polaków. W ostatnich dwóch edycjach wygrywały już auta elektryczne. Najważniejszą statuetkę zgarnął w 2021 r. Ford Mustang Mach-E, a przed rokiem — Renault Megane E-Tech. Kto wygra w tym?

Przez pięć lat przyznaliśmy też kilkadziesiąt statuetek w kategoriach specjalnych oraz eksperckich. Rozdaliśmy także wiele nagród naszym czytelnikom, ponieważ każdy głos w plebiscycie The Best of Moto to szansa na ciekawą nagrodę. Nie inaczej było w edycji 2023.

Zobacz wideo Tak było rok temu: Gala The Best of Moto 2022. Które samochody zostały nagrodzone?

The Best of Moto 2023 - kto może zgarnąć nagrodę główną?

W kategorii głównej o tytule Samochodu Roku decydowało grono jurorów oraz nasi czytelnicy. Wskazany przez nich model liczy się jak jeden głos jurora, co czasem potrafi przechylić szalę zwycięstwa. W tym roku walka o najważniejszą statuetkę była wyjątkowo zacięta.Do finału zakwalifikowaliśmy 14 modeli. Wymieniamy je alfabetycznie:

Abarth 500e

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid

BMW i5

Ford Bronco

Honda Civic Type R

Jeep Avenger

Mazda CX-60 Diesel

Mercedes-AMG S63 ePerformance

Nissan X-Trail

Range Rover Sport SV Edition One

Renault Austral

Rolls-Royce Spectre

Toyota C-HR

Volvo EX30

Gala The Best of Moto.pl fot. Moto.pl

Kategorie specjalne. Tutaj decydują tylko nasi czytelnicy

Podobnie jak w poprzednich edycjach, również w edycji 2023 przygotowaliśmy kategorie specjalne. Tutaj liczyły się tylko i wyłącznie głosy naszych czytelników. Ani redakcja, ani jurorzy nie mieli nic do powiedzenia. To czytelnicy wybrali Samochody Roku w poszczególnych kategoriach. Ale nie tylko samochody. The Best of Moto zmienia się z każdą edycją i w tej również pojawiło się kilka nowych kategorii, za to niektóre zniknęły. Głosujący wybierali swoich faworytów w następujących kategoriach:

Samochód miejski

Samochód praktyczny

Samochód rodzinny

Mały samochód dla aktywnych

Samochód uniwersalny

Samochód luksusowy

Samochód sportowy

Samochód legenda

Samochód dostawczy

Innowacja motoryzacyjna roku

Influencer motoryzacyjny roku

Gadżet motoryzacyjny roku

Skutery i motocykle 125 cm3

Motocykle

Cztery dodatkowe kategorie oceniane przez ekspertów

Oprócz tego, wyselekcjonowane grono jurorów przyznało nagrody w czterech dodatkowych kategoriach:

Produkt finansowy branży motoryzacyjnej

Odpowiedzialność społeczna biznesu

Design roku

Najlepsze działanie reklamowe na polskim rynku

Wielki finał to już kwestia godzin. O 19:30 rozpocznie się gala i uroczyste wręczanie nagród. Możecie ją oglądać na stronie głównej Gazeta.pl. Zapraszamy na transmisję i dziękujemy za każdy głos, który oddaliście. W tej edycji padł rekord.