Wiemy, ile aut nie wjedzie do warszawskiej Strefy Czystego Transportu

Już w przyszłym roku wielu kierowców nie będzie mogło wjechać do centrum Warszawy. Wszystko przez Strefę Czystego Transportu. Od 1 lipca zakaz będzie obowiązywał kierowców pojazdów z silnikiem Diesla starszych niż 18 lat i benzynowych starszych niż 27 lat. Z czasem normy będą zaostrzane. Jak dużą liczbę pojazdów dotknie zakaz wjazdu?

Ile samochodów nie wjedzie do warszawskiej SCT?

Jak wynika z szacunków Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, w Warszawie i powiatach ościennych zarejestrowanych jest ponad 1,98 mln aut z silnikami benzynowymi i Diesla. W samym mieście jest ich ponad 1,2 mln. Od 1 lipca do warszawskiej strefy nie będzie mogło wjechać ok. 206, 5 tys. z nich, a więc 10,4 proc. ogólnej ich liczby. Co się tyczy pojazdów z samej stolicy, zakaz obejmie ok. 92,4 tys. samochodów, czyli ok. 7,6 proc. wszystkich aut zarejestrowanych w mieście.

Oczywiście są to wstępne szacunki, które zapewne będą się różnić od stanu rzeczywistego. Zwłaszcza że przewidziano pewne wyjątki. Przez pierwsze cztery lata zakaz wjazdu nie będzie dotyczył osób zamieszkujących w dzielnicach objętych strefą. Także seniorzy (osoby, które do końca 2023 r. ukończą 70 lat), którzy przed przyjęciem uchwały o SCT byli właścicielami swoich pojazdów, będą zwolnieni z obostrzeń. Wyjątek obejmie również służby, pojazdy osób niepełnosprawnych, autobusy wycieczkowe, auta zabytkowe i specjalne.

Jakie tereny obejmie warszawska SCT?

Według nowej koncepcji Strefa Czystego Transportu obejmie w całości Śródmieście, Żoliborz i Pragę Północ. W jej skład wejdzie również prawie cała Ochota (oprócz części z CH Reduta, ul. Mszczonowską oraz Dworcem Zachodnim) i Praga Południe (bez Olszynki Grochowskiej i rezerwatu przyrody), większość Mokotowa (bez Sadyby, Stegien, Augustówki i fragmentu Służewca) oraz ok. połowa obszaru Woli (do al. Prymasa Tysiąclecia).