Przechowywanie opon - sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Opony bezpośrednio przekładają się na bezpieczeństwo na drodze, od ich stanu zależy skuteczność hamowania, czy prędkość przyspieszenia. Dobry komplet opon może nam pomóc wyjść cało z trudnego zakrętu, czy ominąć niespodziewaną przeszkodę. Jak składować opony, aby jak najdłużej utrzymać je w dobrym stanie? Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Magazynowanie opon - w garażu, czy specjalistycznym warsztacie?

Większość kierowców decyduje się na przechowywanie opon w garażu, piwnicy czy na strychu. Jednak nie zawsze mamy taką opcję, z drugiej strony specjalistyczny warsztat to często konkretny wydatek i brak gwarancji, że nasz zestaw będzie składowany prawidłowo. Co to oznacza w praktyce?

Opony pionowo czy poziomo - jakie są zasady?

Bez względu na to, czy zdecydujemy się na przechowywanie w prywatnych pomieszczeniach, czy to zadanie powierzymy dedykowanej firmie, zawsze warto upewnić się, że nasz komplet jest ułożony prawidłowo. W przeciwnym razie żywotność opon będzie znacznie krótsza. Opony ustawiać pionowo czy poziomo? Szczegółowe zasady zależą od konkretnej formy. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie.

Przechowywanie opon w garażu - jak znaleźć odpowiednie miejsce?

Przede wszystkim opony przechowujemy z dala od grzejników i innych źródeł ciepła oraz rur z gorącą wodą. Opony nie powinny być też wystawiane na duże różnice temperatur, nie można ich ustawiać zaraz przy wejściu. Komplet opon trzymamy też z dala od chemikaliów. Na koniec warto zabezpieczyć wszelkie szczeliny, które mogłyby skusić nieproszonych gości. Myszy, szczury czy kuny potrafią dla zabawy gryźć gumowe elementy lub ostrymi zębami torować sobie przez nie drogę. Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję, z którą magazynowanie opon stanie się banalnie proste.

Jak przechowywać koła? To warto wiedzieć

Jak przechowywać koła? Opony połączone z felgami przechowujemy poziomo, jedna na drugiej zgodnie z zasadą: ściana boczna do ściany bocznej. Dodatkowo każdą z opon warto oddzielić tekturą.

Jak przechowywać opony z felgami: wskazówka

Jak przechowywać opony z felgami? Wieszając je na specjalnych hakach, zaoszczędzimy sporo miejsca. Do kupienia są też dedykowane stojaki. Każde z tych rozwiązań chroni komplet przed ewentualną deformacją. Znamy już odpowiedź na pytanie, jak przechowywać koła, a co z samymi oponami?

Jak składować opony - o czym musisz pamiętać?

Jak składować opony bez felg? Co do zasady, same opony przechowujemy pionowo, ich ściany boczne powinny stykać się ze sobą.

Jak przechowywać opony bez felg? To ma znaczenie

Jak przechowywać opony bez felg? Opony bez zamontowanych felg nie można raz ustawić i o nich zapomnieć. Raz w miesiącu należy zmienić położenie takiego kompletu, na przykład obrócić je o 90 stopni. Czego nie można robić? Ogumienia nigdy nie wieszamy na hakach, takie rozwiązanie z pewnością doprowadzi do deformacji i komplet będzie do wyrzucenia.

Przechowywanie opon - konserwacja

Jak o opony dbają specjaliści? Poniżej kilka praktycznych porad:

umyj dokładnie koła i wypłucz czystą wodą,

w kolejnym kroku wytrzyj je do sucha,

opony możesz zakonserwować pianką lub mleczkiem na bazie silikonu,

felgi dodatkowo zabezpieczysz pastą do nabłyszczania nadwozia

