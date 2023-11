Czy mycie samochodu zimą to dobry pomysł? Oto sprawdzony poradnik dla kierowców

Mycie samochodu w zimie - przygotuj się na nowy sezon

Co warto wiedzieć o myciu samochodu w zimie? Konserwacja auta powinna odbyć się przed pierwszym przymrozkiem, kilka prostych zasad pomoże Ci zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Co należy zrobić, aby uniknąć rdzy i korozji?

REKLAMA

przed nadejściem zimy dokładnie umyj auto,

następnie każdy centymetr kwadratowy karoserii zabezpiecz dedykowaną powłoką, woskiem lub pastą do polerowania.

Czysty i nawoskowany pojazd to najlepszy sposób na przygotowanie auta na przymrozki. Niskie temperatury praktycznie uniemożliwiają utwardzenie ochronnej powierzchni.

Czy można myć samochód zimą? Garażowa metoda bez wody

Czy można myć samochód zimą? W zaciszu ogrzewanego garażu można myć auto na dwa sposoby: bez spłukiwania, lub bez używania wody. Wystarczy zaopatrzyć się w dużą ilość ręczników z mikrofibry i specjalny środek, który można używać bez spłukiwania lub bez kropli wody. Jedyne, o czym należy pamiętać to częsta zmiana ręczników oraz rękawic, aby nie przenosić brudu na czyste powierzchnie. A co mają zrobić właściciele aut, którzy trzymają swoje samochody pod chmurką? Sprawdzamy.

Zobacz wideo Czy po podwyżkach cen biletów taniej podróżuje się pociągiem, czy samochodem?

Czy warto myć samochód zimą na myjni?

Brud, sól piasek i ziemia to śmiertelna mieszanka dla pojazdów. Chodzi tu nie tylko o zewnętrzną powłokę, ale też całe podwozie. Wszystkie niewidoczne części: elementy zawieszenia, układy wydechowe, wewnętrzne błotniki - to części, które zatrzymują sól, brud oraz wilgoć i cały zestaw innych zanieczyszczeń. Dotyczy to zarówno starszych modeli jak i nowych samochodów prosto z salonu. Czy warto myć samochód zimą na myjce i którą opcję wybrać? Ręczną, czy automatyczną?

Przy temperaturze w okolicach zera stopni nadal można korzystać z myjni automatycznej lub bezdotykowej, ale trzeba się liczyć z możliwością zarysowania lakieru oraz brakiem możliwości odpowiedniego wysuszenia samochodu (nadwozia, uszczelki).

Gdy termometr wskaże 10 stopni poniżej zera, myjnie automatyczne zazwyczaj są nieczynne i w tym przypadku zostaje nam tylko myjnia ręczna. Dlaczego to dobry wybór? Odpowiednie warunki pozwalają zadbać o samochód bez względu na temperaturę na zewnątrz. Personel zadba o każdy etap od mycia, przez woskowanie i wysuszenie auta, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Szczególnie zimą liczy się precyzja i dokładność, tylko tak unikniemy przyszłych problemów z korozją.

Jak często myć samochód zimą w naszych warunkach?

Polska zima może trwać nawet pięć miesięcy, przez ten czas z pewnością będziemy zmuszeni nie raz umyć auto. Jak często myć samochód zimą?

Przy stałych mrozach wystarczy raz w miesiącu.

Przy temperaturze w okolicy zera samochód można myć co dwa/trzy tygodnie.

Zobacz też: Czarne tablice rejestracyjne. Kto będzie mógł na nich jeździć?