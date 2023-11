34-latka miała sporo powodów do ucieczki. Uwagę policji zwróciła zbyt szybką jazdą

Policjanci ruchu drogowego z trzebnickiej komendy powiatowej, wchodzący w skład dolnośląskiej grupy Speed, podczas służby zwrócili uwagę na terenowy samochód marki Mitsubishi, przemieszczający się w obszarze gminy Oborniki Śląskie. Osoba prowadząca pojazd w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 40 km/h, jechała z prędkością 67 km/h. Policjanci postanowili zareagować i włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe celem zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej. Wtedy pojazd przyspieszył i rozpoczęła się pogoń.

1,8 promila alkoholu w organizmie

Mundurowi ścigający terenówkę zakończyli pościg w miejscu, w którym auto zatrzymało się po zjechaniu z głównej drogi. Pojazd prowadziła kobieta. Jak czytamy w komunikacie prasowym, policjanci wyczuli od zmotoryzowanej woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło te podejrzenia - mieszkanka powiatu oleśnickiego w organizmie miała 1,8 promila alkoholu.

Nie był to jednak koniec kłopotów 34-latki, która podjęła próbę ucieczki. Po sprawdzeniu danych osobowych w policyjnym systemie informatycznym wyszło na jaw, że kobieta posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Teraz sprawą nieodpowiedzialnej kierującej zajmie się trzebnicki sąd.

Zobacz wideo 34-latka uciekała policji, mając 1,8 promila alkoholu w organizmie

Szereg popełnionych przestępstw

Przypominamy, że za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz wysoka kara finansowa. Złamanie sądowego zakazu kierowania pojazdami silnikowymi jest natomiast zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Niezatrzymanie się do kontroli drogowej to także przestępstwo zagrożone nawet 5-letnim pobytem w zakładzie karnym. Jeżeli na drodze policjant wyda polecenie do zatrzymania pojazdu poprzez zastosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych, należy zwolnić, a następnie zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu. O piratach drogowych więcej piszemy na Gazeta.pl.