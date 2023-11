Taksówkarze skarżą się na niskie zarobki. Idą do sądu. Stawki niezmienione od 22 lat

Warszawscy taksówkarze od wielu lat domagają się zmiany stawek. Na ich nieszczęście radni nie są zbyt przychylni względem takich postulatów. Wystarczy przywołać sytuacje z zeszłego roku. Jak donosi portal tvnwarszawa.pl w sierpniu projekt uchwały zakładający dwukrotny wzrost cennika został odrzucony, tak samo jak następny projekt zgłoszony w grudniu. Teraz zmęczeni kierowcy będą domagać się sprawiedliwości w Sądzie. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Taksówkarze idą do sądu. Te same stawki od 22 lat

15 listopada o godzinie 12.30 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym odbędzie się rozprawa dotycząca regulacji stawki maksymalnej za przejazd taksówką w Warszawie. Jak czytamy w poście zmieszczonym na facebookowym profilu NSZZ Solidarność Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych M. St. Warszawa, wielokrotnie zwracano się do urzędu oraz rady miasta o "podjęcie stosownych działań zmierzających do podjęcia uchwały, która ustali i urealni wysokość ceny urzędowej (maksymalnej) za przewozy taksówkami osobowymi na terenie m.st. Warszawy". Niestety, do tej pory wszelkie ich wysiłki spełzły na niczym.

Co istotne, wiele miast w całej Polsce podjęło stosowne uchwały i urealniło stawki za przejazd. W przypadku Warszawy czas stanął w miejscu. "Niestety, ostatnia regulacja ceny maksymalnej miała miejsce w 2011 roku i dotyczyła jedynie opłaty początkowej, a stawki za przejazd odpłatnego kilometra i opłata czasowa obowiązują od 22 lat. Przejazd taksówką osobową wpisany jest w strefę miejskiego transportu publicznego, w podanym wyżej okresie ceny biletów za przejazd komunikacją miejską wzrosły kilkukrotnie" - stwierdzają przedstawiciele związku zawodowego. Dodają, że w aktualnej, tragicznej sytuacji, związanej ze stale rosnącą inflacją, wzrostem kosztów utrzymania firmy i rodziny, "egzystują na granicy opłacalności".

Aktualne maksymalne stawki za przejazd taksówką w Warszawie

Aktualny cennik prezentuje się następująco: