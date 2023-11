Ferrari pobiło rekord Ferrari. Nowe najdroższe używane auto w historii włoskiej marki

RM Sotheby's to jeden z największych i najważniejszych na świecie pośredników w sprzedaży klasycznych samochodów. Podczas ostatniej licytacji zabytkowych aut, dom aukcyjny zanotował pobicie specyficznego rekordu, ustanowionego 5 lat temu. Padła nowa najwyższa suma w historii, za jaką sprzedano używany samochód marki Ferrari. Wyprodukowane w 1962 roku Ferrari 250 GTO poszło pod młotek za kwotę wynoszącą 47 milionów dolarów, a po doliczeniu kosztów aukcji, ostateczna kwota sprzedaży sięgnęła 51 705 000 dolarów. W przeliczeniu na polską walutę to ponad 214 milionów złotych! Więcej ciekawostek motoryzacyjnych znajdziesz na Gazeta.pl.

Wyjątkowe auto zespołu Scuderia Ferrari

Nowym cenowym rekordzistą jest Ferrari 250 GTO z nadwoziem Tipo 1962, które powstało w 34 egzemplarzach. O ile model 250 GTO był zazwyczaj wyposażony w silnik 3.0 V12 wytwarzający około 300 koni mechanicznych, tak ten egzemplarz fabrycznie otrzymał silnik 4.0 V12 o mocy 390 KM. Ferrari w 1962 r. skorzystało z nowych zasad zawodów i startowało tym egzemplarzem w wyścigach w ramach wewnętrznego zespołu Scuderia Ferrari.

Pierwszym startem tej maszyny był wyścig na 1000 kilometrów na torze Nurburgring w 1962 r., podczas którego GTO zdobyło pierwsze miejsce w klasie i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Ferrari przygotowało go na 24-godzinny wyścig Le Mans, montując mocniejszy silnik o mocy około 390 koni mechanicznych i dodając małe światła drogowe pod kierunkowskazami na błotnikach, które są nadal obecne. W wyścigu Le Mans niestety silnik auta się przegrzał. Następnie Ferrari przerobiło pojazd na standardową specyfikację 250 GTO, a silnik został zmieniony na jednostkę 3.0 V12, która do tej pory znajduje się pod maską. Auto przeszło przez ręce kilku właścicieli i ostatecznie trafiło do Stanów Zjednoczonych. Ostatni właściciel z Ohio, który zdecydował o wystawieniu auta na aukcję RM Sotheby's, posiadał pojazd od 1985 roku.

Najdroższym samochodem świata jest Mercedes

Warto przy tej informacji zaznaczyć, że rekord najdroższego auta świata nie dotyczy jednak samochodu marki Ferrari. Tym pojazdem jest absolutnie unikatowy Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe z 1955 r., za którego w 2022 roku zapłacono bajońską sumę 142 mln dol.