Zagłosuj na Samochód Roku i wygraj 77-calowy telewizor. To już ostatnia szansa

Czas leci jak szalony. Już po raz szósty wybieramy razem z naszymi czytelnikami Samochody Roku w plebiscycie The Best of Moto. Poza nagrodą główną przez pięć lat przyznaliśmy też kilkadziesiąt statuetek w kategoriach specjalnych oraz eksperckich. Rozdaliśmy także wiele nagród naszym czytelnikom, ponieważ każdy głos w plebiscycie The Best of Moto to szansa na ciekawą nagrodę. Nie inaczej jest w edycji 2023. To ostatni dzień głosowania, więc jeśli jeszcze nie oddaliście swojego głosu, to serdecznie zapraszamy. Na SAMOCHODY ROKU MOŻESZ GŁOSOWAĆ W TYM MIEJSCU.

The Best of Moto 2023 - nagrody dla głosujących

Nagroda główna: telewizor marki Samsung OLED 77S95C

Nagroda za zajęcie drugiego miejsca (trzech laureatów): bransoletka FitBit Verso (dla 3 osób, które zajmą drugie miejsce ex aequo)

Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca (trzech lauretów) : wideorejestrator Mio MiVue 818

Nagroda za zajęcie czwartego miejsca (sześciu laureatów): wyjatkowyprezent.pl (pakiet przeżyć "Poznaj potęgę motoryzacji)

Nagroda za zajęcie piątego miejsca (pięciu laureatów): wideorejestrator Mio MiVue C314

Wyróżnienie (czterdziestu laureatów): album z cyklu "Do zjedzenia" autor Bartek Kieżun

Gdzie możesz oddać swój głos? Kategoria główna czeka na ciebie w tym miejscu.

Kto dostał się do finału głównej kategorii w tym roku?

Do finału zakwalifikowaliśmy 14 modeli. Kolejność oczywiście alfabetyczna.

Abarth 500e

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid

BMW i5

Ford Bronco

Honda Civic Type R

Jeep Avenger

Mazda CX-60 Diesel

Mercedes-AMG S63 ePerformance

Nissan X-Trail

Range Rover Sport SV Edition One

Renault Austral

Rolls-Royce Spectre

Toyota C-HR

Volvo EX30

Kategorie specjalne. Tutaj decydują tylko nasi czytelnicy

Podobnie jak w poprzednich edycjach, również w edycji 2023 przygotowaliśmy kategorie specjalne. Tutaj liczą się tylko i wyłącznie głosy naszych czytelników. Ani redakcja, ani jurorzy nie mają nic do powiedzenia. To czytelnicy wybierają Samochody Roku w poszczególnych kategoriach. Ale nie tylko samochody. Na liście znajduje się także influencer motoryzacyjny roku oraz gadżet motoryzacyjny roku. W edycji 2023 r. doszło do kolejnych zmian. Dodaliśmy kategorię Samochód dostawczy roku oraz dwie dla miłośników jednośladów.

Cztery dodatkowe kategorie oceniane przez ekspertów

Oprócz tego, wyselekcjonowane grono jurorów przyznaje nagrody w czterech dodatkowych kategoriach:

Produkt finansowy branży motoryzacyjnej

Odpowiedzialność społeczna biznesu

Design roku

Najlepsze działanie reklamowe na polskim rynku

Ostatni dzień, ostatnia szansa na nagrody

Finał zbliża się wielkimi krokami. To już ostatni dzień głosowania. Czekamy teraz na wasze głosy, ponieważ to właśnie one są kluczowe w plebiscycie The Best of Moto. Samochody Roku wybierają nasi czytelnicy. Macie ostatnią szansę. Widzimy się 23 listopada 2023 r. na uroczystej gali. Do zobaczenia!

