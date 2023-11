Chcą rozszerzyć strefę płatnego parkowania w Warszawie. Mowa o ulicach Mokotowa

Strefa płatnego parkowania ma przede wszystkim chronić potrzeby lokalnej społeczności, a w drugiej kolejności pozwalać na odpłatne parkowanie dojeżdżającym spoza dzielnicy. Wprowadzenie opłat ma jednak wpływ na ograniczenie zainteresowania parkowaniem wśród przyjezdnych, a tym samym zwiększyć szanse na znalezienie miejsca parkingowego samym mieszkańcom. Jak tłumaczą urzędnicy, decyzja o zmianach granic strefy płatnego parkowania należy do stołecznych radnych. Zanim jednak dojdzie do głosowania, warszawski ZDM przygotowuje analizy i projekty niezbędne do podjęcia decyzji. Aby jak najlepiej odpowiadały one potrzebom lokalnej społeczności, zostaną one skonsultowane z mieszkańcami. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Rozszerzenie strefy płatnego parkowania na Mokotowie

Pierwsze konsultacje odbyły się pod koniec 2021 roku i dotyczyły części Dolnego i Górnego Mokotowa. Jednym z głównych postulatów było wtedy objęcie obszarem płatnego parkowania południowej części dzielnicy. Teraz ten obszar również będzie analizowany i poddany osobnym konsultacjom. SPPN została wprowadzona na Mokotowie na początku 2023 roku. Teraz ZDM chce poznać opinie osób, które mieszkają lub pracują w pozostałych obszarach dzielnicy.

Podczas konsultacji zostanie zaprezentowana koncepcja zmian organizacji ruchu i parkowania w części Mokotowa dla obszaru ograniczonego ulicami: Żwirki i Wigury od zachodu, Woronicza, Domaniewską i Idzikowskiego od południa, Czerniakowską od wschodu oraz Gagarina, Różaną i Kulskiego od północy. "Można również zgłaszać uwagi do obszaru, który obejmuje 134 ulice i ponad 8 tys. legalnych miejsc postojowych. Prezentowana koncepcja zakłada zachowanie takiej samej liczby miejsc do parkowania, czyli Miasto nie planuje na Mokotowie likwidacji miejsc parkingowych" - dodają przedstawiciele ratusza.

Aby ułatwić dyskusję, konsultowany teren został podzielony na cztery mniejsze obszary. Każdemu z nich będzie poświęcone osobne stacjonarne spotkanie otwarte:

Pierwszy - od ulic Żwirki i Wigury, Kulskiego i Wołoskiej — spotkanie 30 listopada (czwartek) w godz. 17.00-19.00 w Technikum Ogrodniczym w Zespole Szkół nr 39, ul. Bełska 1/3;

Drugi - teren pomiędzy Różaną a Odyńca — spotkanie 23 listopada (czwartek) w godz. 17.00-19.00 w II Ogrodzie Jordanowskim, ul. Odyńca 6;

Trzeci - między Odyńca, Woroniczą i Domaniewską — spotkanie 28 listopada (wtorek) w godz. 17.00-19.00 w II Ogrodzie Jordanowskim, ul. Odyńca 66;

Czwarty - od Idzikowskiego, Czerniakowskiej i Gagarina — spotkane 5 grudnia (wtorek) w godz. 17.00-19.00 w XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha, ul. Dolna 6.

Fot. ZDM Warszawa

Odbędą się również dwa spotkania w trybie online - w środę 22 listopada i czwartek 7 grudnia w godzinach 17.00-19.30. Podczas pierwszej części spotkania, transmitowanej na Youtube, będzie można obejrzeć prezentacje oraz zadawać pytania na czacie. Druga z kolei będzie moderowaną dyskusją z urzędnikami i projektantami, która odbędzie się na platformie Zoom. Ratusz obiecał, że projekty organizacji ruchu zostaną udostępnione do 15 listopada. Wszystkie uwagi związane z powiększeniem strefy można przesyłać również na adres: sppnmokotow@zdm.waw.pl.