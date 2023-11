To najszybszy radiowóz w całych USA. "Coptimus Prime" ma aż 1005 KM

Ciekawostki dotyczące samochodów znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Gdy policjanci w Polsce otrzymali 252-konne BMW serii 3 generacji F30, kierowcy zaczęli przecierać oczy ze zdziwienia. Radiowozy wydawały się naprawdę mocne. Jak jednak wypadają na arenie światowej? Ich moc okazuje się symboliczna. Zwłaszcza gdy zajrzymy do garażu amerykańskich policjantów z jednostki New Braunfels Police Department.

Zobacz wideo Nowe radiowozy wyposażone w sprzęt do kontroli stanu technicznego pojazdów

Małe miasto w USA i... najszybszy radiowóz w całych USA

New Braunfels to raczej niewielkie miasto. Liczy nieco ponad 90 tys. mieszkańców i leży w stanie Teksas, w hrabstwach Comal i Guadalupe. Na tym ciekawostki dotyczące tej miejscowości się nie kończą. Bo co roku odbywa się w niej festiwal kiełbasy w stylu niemieckiego Wurstfest. Dodatkowo policjanci dbający o bezpieczeństwo w tym mieście, w roku 2013 otrzymali wyjątkowy radiowóz. Na stan jednostki wszedł Chevrolet Corvette C6 Z06. I samochód dość szybko został okrzyknięty mianem Coptimus Prime.

Policyjna Corvette`a ma 1005 KM i może się rozpędzić do 350 km/h

Coptimus Prime eksploatowany przez New Braunfels Police Department wziął swoją nazwę od potężnej mocy. Samochód dysponuje bowiem stadem 1005 koni mechanicznych. W jaki sposób moc 6,2-litrowej V-ósemki wyposażonej w kompresor wzrosła ze standardowych 647 koni? Tego do końca nie wiadomo. Medialne doniesienia mówią o serii modyfikacji wyścigowych. Wiadomo natomiast, że samochód może się rozpędzić nawet do 350 km/h. Choć z tej prędkości akurat pewnie nie korzysta wcale...

Policyjna Corvette`a ma 1005 koni mechanicznych. To oznacza, że jest o 4 konie mechaniczne mocniejsza od Bugatti Veyrona i ma tylko o 3 konie mniej od zsumowanej mocy czterech BMW 330i xDrive eksploatowanych przez polskich funkcjonariuszy...

Czy Coptimus Prime ściga piratów w Teksasie?

Zmodyfikowana, policyjna Corvette`a jest naprawdę wyjątkowa. Dlatego policjanci z New Braunfels Police Department nie chcą ryzykować jej rozbicia. Samochód, zamiast ścigać piratów drogowych, stał się PR-owym gadżetem. Pojawia się na imprezach "społecznych", na których przyciąga uwagę mieszkańców i pomaga kształtować pozytywny wizerunek lokalnej policji. Zmyślny pomysł, trzeba przyznać.