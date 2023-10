Dzisiaj wchodzi zakaz jazdy dla jednej grupy kierowców. Potrwa dwa dni i ma wyjątki

W okresie Wszystkich Świętych ograniczony będzie ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zakaz będzie obowiązywał w całej Polsce 31 października (wtorek), w godzinach od 18 do 22, oraz 1 listopada (środa) od 8 do 22

- informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na swojej oficjalnej stronie w komunikacie dotyczącym zbliżającego się 1 listopada. Ograniczenia startują już we wtorek 31 października w godzinach wieczornych. Głównie dotyczyć będą jednak 1 listopada i potrwają praktycznie cały dzień. Informacja o zakazie nie powinna jednak nikogo zdziwić. W Polsce takie ograniczenia wprowadza się co święta.

Ograniczenia w ruchu dla ciężarówek - kiedy?

Takie ograniczenia reguluje rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. To ono wymienia święta, w które zakaz jest wprowadzany, a także określa, że zaczyna obowiązywać od godziny 18 do godziny 22 przed samym świętem. W samo święto ograniczenie obowiązuje od 8 do 22. Oto lista, którą znajdziemy w rozporządzaniu:

1 stycznia Nowy Rok

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja Święto Państwowe

3 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

dzień Bożego Ciała

15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada Wszystkich Świętych

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia drugi dzień Bożego Narodzenia

Jak widać, nie jest to żadna nowość, a ograniczenia dla dużych pojazdów wprowadzane są dość często. Po co się je wprowadza? Oczywiście, żeby zwiększyć bezpieczeństwo i przepustowość na drogach, kiedy wielu Polaków rusza w trasę w rodzinne strony albo na urlopy, jak w przypadku letnich długi weekendów. Godziny ograniczenia dopasowano jednak tak, żeby też nie sparaliżować transportu. Oczywiście od zakazu są też rozsądne wyjątki.

Ograniczenia w ruchu dla ciężarówek - mandat i wyjątki

Za ignorowanie przepisu przewidziano konkretną karę. Mandat dla kierowcy to od 200 do 500 złotych oraz dwa tysiące złotych dla przewoźnika. Mandat może otrzymać także osoba odpowiedzialna za zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie. Kara wynosi 1000 zł.

Tak jak wspomnieliśmy, zakaz nie jest bezwzględny. Wyłączono z niego oczywiście m.in. pojazdy wykorzystywane w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz do usuwania klęsk żywiołowych. Zwolnieniem objęto także samochody które są niezbędne podczas usuwania awarii. Zakaz ruchu nie obowiązuje także m.in. w przypadku transportu lekarstw i środków medycznych, przewozu żywych zwierząt, artykułów szybko psujących się, środków spożywczych, przesyłek pocztowych (o ile zajmują znaczną część przestrzeni ładunkowej) czy towarów niezbędnych do utrzymania ciągłości cyklu produkcyjnego. Zwolnieniem objęto również pojazdy, które są niezbędne w pracach budowlanych (drogi, mosty oraz ich utrzymanie).