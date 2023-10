To koniec warszawskiej karty miejskiej. ZTM zaczyna rewolucję, na której oszczędzimy

Portal Transport Publiczny poinformował, że Warszawa rozpoczyna skomplikowany proces zmiany systemu biletowego. Warszawa ogłosiła 23 października, że rozpoczyna "dialog konkurencyjny dotyczący nowego systemu biletowego", który ma zastąpić wysłużoną Warszawską Kartę Miejską. Nowy system ma być nowoczesny, wręcz rewolucyjny z punktu widzenia użytkowników. Koszt jego wprowadzenia idzie w dziesiątki milionów złotych, ale warszawiacy i turyści mają na nim tylko zyskać. Opracowane rozwiązanie ma być tańsze i znacznie wygodniejsze.

Obecny system biletowy działa w Warszawie już od 20 lat i stołeczny ratusz zbierał się do jego wymiany od dłuższego czasu. Niektórzy twierdzą, że zbyt długo, ale to bardzo skomplikowana sprawa ze względu na skalę działania warszawskiego transportu publicznego.

Od wielu lat byliśmy pytani o nowy system biletowy. Doskonale wiemy, z jaką skalą działalności mamy do czynienia w Warszawie i aglomeracji. To gigantyczny proces, do którego przygotowywaliśmy się długo. Dla przykładu - samych kasowników do wymiany jest ok. 17 tysięcy

- mówi dyrektor ZTM Katarzyna Strzegowska.

System płatności za komunikację w Warszawie jest zbyt skomplikowany, dlatego się zmieni

Dotychczasowy system wymaga zakupienia kartonikowego biletu, wyrobienia sobie karty miejskiej, którą następnie trzeba kodować w specjalnych terminalach, albo używania aplikacji na smartfonie. Apka przygotowana dla ZTM nazywa się mobiWAWA i nie jest zbyt wygodna, wobec czego wielu użytkowników korzysta z programów firm zewnętrznych, które tylko częściowo rozwiązują problem.

W każdym przypadku płatność przez aplikację wymaga pracochłonnego kupowania biletu i skanowania kodu QR, a warszawskim metrze nawet dwóch po kolei. Pierwszy służy do identyfikacji stacji, a dopiero drugi do skasowania biletu, co wprowadza spore zamieszanie. Zwłaszcza osoby, które korzystają z takiego rozwiązania sporadycznie, często mają problem, bo przy pomyłce system blokuje możliwość skasowania biletu przez pięć minut.

Nowe rozwiązanie ZTM Warszawa. Płacenie będzie proste, a podróż tańsza i szybsza

Nowy system ma działać zupełnie inaczej, być wygodniejszy, bardziej przyjazny użytkownikowi i rozliczać realny czas korzystania z transportu publicznego w najbardziej ekonomiczny sposób. Oto jego podstawowe założenia.

Zamiast karty miejskiej będziemy korzystać ze zbliżeniowego chipa NFC . Dzięki temu będzie można płacić za bilet poprzez zbliżenie do kasownika smartfonu, smartwatcha albo innego urządzenia.

. Dzięki temu będzie można płacić za bilet poprzez zbliżenie do kasownika smartfonu, smartwatcha albo innego urządzenia. W późniejszym okresie jest planowana zmiana biletów okresowych i strefowych na system "check-in, check-out", który polega na kilometrowym naliczaniu opłat. To zdejmuje z użytkownika konieczność samodzielnego wyboru rodzaju biletu. System pod koniec każdego dnia wybierze za niego najtańszy sposób i dopiero wówczas pobierze opłatę. Poza tym dzięki temu zapłacimy wyłącznie za dystans, który pokonaliśmy.

To zdejmuje z użytkownika konieczność samodzielnego wyboru rodzaju biletu. System pod koniec każdego dnia wybierze za niego najtańszy sposób i dopiero wówczas pobierze opłatę. Poza tym dzięki temu zapłacimy wyłącznie za dystans, który pokonaliśmy. Każdy pasażer będzie musiał założyć centralne konto , na którym będzie można monitorować swoje przejazdy, płatności oraz nimi zarządzać. Dostęp do niego będzie możliwy przez przeglądarkę internetową albo aplikację na smartfonie.

, na którym będzie można monitorować swoje przejazdy, płatności oraz nimi zarządzać. Dostęp do niego będzie możliwy przez przeglądarkę internetową albo aplikację na smartfonie. Warszawa planuje wprowadzić planer podróży , który wybierze optymalny sposób dotarcia do celu. System weźmie pod uwagę zarówno czas, jak i koszt poniesiony przez pasażerów, i zaproponuje najlepsze rozwiązanie. Dzięki temu automatycznie wybierze najlepszy bilet i trasę.

, który wybierze optymalny sposób dotarcia do celu. System weźmie pod uwagę zarówno czas, jak i koszt poniesiony przez pasażerów, i zaproponuje najlepsze rozwiązanie. Dzięki temu automatycznie wybierze najlepszy bilet i trasę. Liczba kroków niezbędnych do wykonania w przypadku biletów okresowych się zmniejszy. Wystarczy zbliżyć do kasownika urządzenie z chipem NFC: telefon, zegarek, kartę płatniczą albo kartę miejską do momentu ich likwidacji. Warto dodać, że założenie konta stanie się obligatoryjne, ale to nastąpi dopiero po zakończeniu okresu przejściowego, który ma potrwać dwa-trzy lata. W tym czasie będą działać oba systemy: stary i nowy.

Ratusz długo szykował się do zmian, bo chciał uniknąć błędów poprzedników

Miasto długo zbierało się do rozpoczęcia transportowej rewolucji w Warszawie, bo oznacza olbrzymi koszt, w trakcie łatwo popełnić błędy. Jeden z nich dotyczy automatycznej migracji danych użytkowników. Warszawa chce tego uniknąć, dlatego będzie wymagać założenia nowego konta. Dyrektor Strzegowska sądzi, że kilkadziesiąt milionów złotych jest dolną granicą budżetu, który trzeba przeznaczyć na zmianę systemu. Twierdzi, że finalnie to się wszystkim opłaci: stolicy i pasażerom.

Po jego wprowadzaniu ZTM będzie mógł ograniczyć udział pośredników, liczbę wydawanych plastikowych kart i drukowanych biletów. Te ostatnie również zostaną. Będą dostępne dla osób niemających innej możliwości zapłacenia lub w sytuacji awarii systemu. Za to staną się bardziej ekologiczne — będą wykonane tylko z kartonu, bo pozbawione paska magnetycznego. Dyrektorka ZTM planuje namówić do dołączenia do nowego systemu jak największą liczbę przewoźników, w tym Koleje Mazowieckie.