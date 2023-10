Trwa akcja "Hiena". Straż Miejska używa noktowizorów

Dzień 1 listopada powinien być świętem skłaniającym do refleksji, zadumy i pozwalającym wspomnieć swoich bliskich, którzy odeszli. Rzeczywistość wygląda inaczej. Okres poprzedzający ten dzień oraz Święto Zmarłych to czas, gdy się spieszymy, stresujemy i narażamy wzajemnie na niebezpieczeństwo, na ulicach, parkingach i cmentarzach.

Stołeczna Straż Miejska próbuje ograniczyć to zjawisko, dlatego od 27 października do 5 listopada 2023 prowadzi jednocześnie aż dwie akcje. Pierwsza rokrocznie nazywa się "Znicz" i dotyczy bezpieczeństwa na drogach w dniach, kiedy naród przemieszcza się tłumnie na groby swoich przodków. To oznacza intensywny ruch samochodów w całej Polsce, ograniczenia i utrudnienia w okolicach nekropolii. Miejsc parkingowych zwykle jest mniej niż chętnych, co wywołuje nerwowe sytuacje. Dojazd na miejsce jeszcze bardziej może utrudnić kapryśna jesienna pogoda oraz fakt, że niektórzy ruszają w trasę tylko raz w roku — właśnie we Wszystkich Świętych i nie mają wprawy w jeździe, zwłaszcza trasami szybkiego ruchu.

Wszystkich Świętych to okazja do refleksji i rekordowa liczba wypadków na drogach

Dlatego Straż Miejska w ramach akcji "Znicz" będą monitorowali ruch pojazdów oraz informowali kierowców o możliwych objazdach i trasach dojazdowych do wyznaczonych parkingów tak, aby ruch w tych dniach był możliwie płynny i bezpieczny. Kierowcy, którzy nie zastosują się do znaków drogowych, obowiązujących ograniczeń i poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, muszą się liczyć z mandatami.

Strażnicy zwrócą szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych i będą bezwzględni dla kierowców, którzy mu zagrażają. Funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy będą działać w porozumieniu z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. W związku z tym Straż Miejska przygotowała listę porad i wskazówek dla Polaków:

Święto Zmarłych jest okresem zadumy i... rajem dla amatorów cudzej własności

W tym roku stołeczna Straż Miejska oprócz akcji "Znicz" w ciągu wymienionych dziesięciu dni prowadzi drugą o kryptonimie "Hiena". Strażnicy chcą przeciwdziałać przestępstwom popełnianym na cmentarzach oraz w ich okolicach. Ciemność, tłok i ludzie gubiący się w nieznanych miejscach to raj dla kieszonkowców. Ich ofiarami padają zwłaszcza osoby starsze. Ale nie chodzi o przeciwdziałanie wyłącznie kradzieżom. Straż Miejska w Warszawie weźmie pod lupę, a właściwie pod noktowizor także inne przestępstwa. Strażnicy mają zamiar wykorzystać sprzęt noktowizyjny do monitorowania nekropolii w nocy. Co roku w okolicach 1 listopada nasilają się dewastacje i kradzieże drogich wieńców z nagrobków. Złodzieje próbują je sprzedać kilka razy w ciągu tych dni.

Dlatego jak co roku Straż Miejska miasta stołecznego Warszawa będzie sprawdzać legalność handlu w okolicach cmentarzy oraz źródło pochodzenia sprzedawanych towarów: zniczy, kwiatów i wieńców. Celem jest ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych. Chodzi m.in. o prowadzenie takiej działalności bez odpowiednich zezwoleń oraz zgód właścicieli terenu. Oprócz tego takie działania mają wyeliminować właśnie handel skradzionymi na cmentarzach kwiatami, wieńcami i elementami dekoracji nagrobków.