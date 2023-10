Indukcyjna ładowarka w BMW zniszczy twojego iPhone'a. Skarży się coraz więcej użytkowników

Okazuje się, że ładowanie nowych iPhone'ów 15 za pomocą indukcyjnych ładowarek zamontowanych w samochodach BMW, może doprowadzić do uszkodzenia czipu NFC. Pierwsze niepokojące wieści dotarły do nas zza oceanu. Teraz jednak i na Starym Kontynencie kierowcy bawarskich aut, którzy uzbroili się w najnowszy smartfon kalifornijskiej marki, po skorzystaniu z indukcji napotykają problemy. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo

iPhone 15 i ładowarka indukcyjna w BMW. Ten duet oznacza kłopoty

Redakcja portalu moto.rp.pl przytoczyła przykład pewnego kierowcy BMW X5, który skorzystał z indukcyjnej ładowarki, by naładować swojego iPhone'a 15 Pro. Po ok. 30 minutach wziął telefon do ręki i stwierdził, że smartfon jedynie nieznacznie się nagrzał (co jest w sumie typowe). Wkrótce jednak mężczyzna zauważył, że telefon zgłosił błąd systemu Apple Pay i wszedł w tryb recovery. "Apple Pay przesyła swoje dane poprzez NFC (Near Field Communication), który współpracuje z technologią identyfikacji radiowej (RFID), stosowana częstotliwość to 13,56 megaherca" - dodaje redakcja portalu.

Użytkownicy forum MacRumors informują, że producent elektroniki po komunikacie o błędzie NFC wymienił uszkodzonego iPhone'a na nowy egzemplarz. Niestety, nie wiadomo co stoi za występowaniem usterki. Aktualnie obie marki pracują, by wspólnie uporać się z problemem. Jak donoszą zagraniczne portale, BMW jest dobrej myśli. Stwierdza, że już wkrótce dostępne będzie odpowiednie rozwiązanie.

"Do tego czasu BMW radzi użytkownikom iPhone'a 15, aby dla zachowania bezpieczeństwa ładowali wyłącznie przez kabel - dotyczy to wszystkich wersji iPhone'a 15. Wszystkie pozostałe modele iPhone'a ładują się w bezprzewodowych ładowarkach BMW bezproblemowo. Problem techniczny może leżeć nie w modelach i ładowarce BMW, a po stronie Apple" - dodaje redakcja moto.rp.pl.