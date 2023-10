Cybertruck na testach terenowych? W sieci pojawił się krótki filmik

Ciekawostki z rynku motoryzacyjnego znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Tesla Cybertruck to jedna wielka spekulacja. I słowo wielka nie zostało tu użyte na wyrost. Samochód ma mieć w końcu prawie 6 metrów długości. Będzie zatem tak długi, jak Rolls-Royce Phantom. Choć w tym punkcie dobre pytanie brzmi: "Będzie czy nie będzie?". Bo fani marki czekają na premierę modelu, a ta mocno przeciąga się w czasie.

Jak Tesla Cybertruck radzi sobie w terenie?

Elon Musk, właściciel Tesli, umie jednak podgrzewać atmosferę wokoło nowych produktów rynkowych. Dlatego sam prezentuje filmiki z testów Cybertrucka i zezwala na kontrolowane wycieki. Jeden z nich pojawił się właśnie na twitterowym koncie Dimy Zeniuka. Filmiki udostępnione w tym kanale są jednak wyjątkowo unikalne. Bo wreszcie pokazują elektrycznego pick-up`a, który wyruszył w teren. Jak sobie poradził? Na łatwiejszych podjazdach idzie mu dobrze. Choć z prędkością więcej niż spacerową. Na trudniejszych optymizmu jest już zdecydowanie mniej.

Tesla Cybertruck pojawił się w rejonie Hollister Hills State Vehicular Recreation Area. Dopóki pokonywał łagodne podjazdy, radził sobie dobrze. Problem pojawił się natomiast na przeszkodzie nazywanej schodami. Na filmiku wyraźnie widać, że koła auta mocno buksują. Być może to kwestia opon, a być może napędu. Ta sprawa pozostaje otwarta.

Kiedy Tesla Cybertruck zadebiutuje na rynku?

Czy Tesla Cybertruck rodzi się w bólach krzyżowych? I to jeszcze jakich! Pierwsza wzmianka o tym aucie pojawiła się na twitterowym koncie Elona Muska jeszcze w roku 2012. Od 2017 r. auto nabiera kształtu, podczas gdy jego pierwsza prezentacja odbyła się w roku 2019. Od tego momentu miała już minąć tylko chwila do rynkowej premiery. Ta była zapowiadana na rok 2021. Pomimo zapowiedzi cały czas mówimy o premierze, która do tej pory nie miała jeszcze miejsca...

Sytuację Cybertrucka można spokojnie porównać do sytuacji polskiej Izery. Wszyscy żartowali, że prace nad autem trwają na tyle długo, że na rynek wejdzie od razu wersja po liftingu. Tu zatem w chwili rynkowej premiery zadebiutować powinien chyba od razu Cybertruck II. O ile oczywiście kiedykolwiek Muskowi uda się zacząć sprzedawać tego pick-up`a klasy wyższej o napędzie elektrycznym.