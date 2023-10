Koniec z luksusowymi limuzynami dla urzędników w Rosji. Władimir Putin nakazał we wrześniu przesiadkę do samochodów wskazanych przez ministerstwo przemysłu i handlu Federacji Rosyjskiej. Kadra ma na to jeszcze tylko kilka miesięcy. Poznaliśmy listę samochodów wybranych dla administracji.

