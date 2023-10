Wielka akcja policji. Tym razem mandaty nie będą się sypać, a kierowcy skorzystają

W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów i właściwa regulacja świateł, nabierają szczególnego znaczenia. W dzień światła pełnią rolę oznaczenia pozycji pojazdu na drodze, a po zapadnięciu zmroku ich rolą jest również oświetlenie drogi przed pojazdem. Kiedy wcześnie zapada zmrok i pogarszają się warunki atmosferyczne, sprawne światła mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, a przy tym poprawiają komfort jazdy. Kierowca może wcześniej dostrzec przeszkodę znajdującą się na drodze czy też pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Więcej o bezpieczeństwie na drogach piszemy na Gazeta.pl.

Pouczenia zamiast mandatów

Działania policji w uświadamianiu kierowców rozpoczęły się w czwartek 19 października i potrwają do 15 grudnia 2023 r. Mundurowi podczas akcji będą pouczać kierujących i tłumaczyć, jak wielki wpływ ma jakość i stan oświetlenia na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W przypadku wykrycia skrajnych nieprawidłowości, policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu i skieruje pojazd na dodatkowe kontrolne badanie techniczne.

Instytutu Transportu Samochodowego alarmuje

Nieprawidłowe ustawienie świateł w pojeździe, może skutkować niedostatecznym oświetleniem drogi albo prowadzić do oślepienia innych kierowców czy pieszych. Z analiz Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że aż 98 proc. polskich kierowców jest oślepianych przez inne samochody, a 40 proc. skarży się, że ich światła świecą za słabo. Dane ITS wskazują, że tylko ok. 30 proc. pojazdów - spośród wszystkich poruszających się po drogach - ma prawidłowo lub zaledwie akceptowalnie ustawione światła.

Prawidłowe działanie świateł jest determinowane, poza ich ogólnym stanem technicznym, takimi czynnikami jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego światła. Wówczas mamy dużo większe szanse na właściwą reakcję, która może ostatecznie zdecydować czy do potrącenia dojdzie, czy też będziemy mogli jego uniknąć.

Za darmo sprawdź światła w samochodzie

W ramach kampanii "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo", kierowcy będą mogli bezpłatnie zweryfikować stan oświetlenia pojazdów na blisko 1400 stacji kontroli pojazdów w całej Polsce. Darmowe badania będą się odbywać w następujących terminach: 21 października, 28 października, 18 listopada i 9 grudnia 2023 roku, w godzinach pracy stacji kontroli pojazdów. Wykaz stacji kontroli pojazdów, które biorą udział w kampanii, można znaleźć na stronach internetowych: dlakierowcow.policja.pl, www.its.waw.pl, oraz yanosik.pl/dobre-swiatla.

Oświetlaj - nie oślepiaj. Akcja 'Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo' Fot. materiały prasowe policji