Brawura nie popłaca. Stracił prawo jazdy i mocno uszczuplił portfel. O 75 km/h za szybko

Nie musimy tłumaczyć jak istotne jest dostosowanie prędkości do przepisów oraz warunków panujących na drogach. O ile za te drugie sami ręczymy swoją oceną sytuacji, to znaki drogowe są jasne. Pomimo widocznych znaków drogowych, nie każdy kierowca jest skory do współpracy.

Brawura w terenie zabudowanym. Jechał 115 km/h

W poniedziałek 16 października funkcjonariusze z krośnieńskiej drogówki przeprowadzali rutynową kontrolę dróg. Stojąc na poboczu w miejscowości Bytnica spostrzegli samochód zbliżający się do nich z prędkością błyskawicy. Nie omieszkali nie skontrolować jego prędkości. Urządzenie się nie myliło — auto pędziło 115 km/h. A warto zaznaczyć, że wszystko działo się w terenie zabudowanym. Tym samym była to prędkość aż o 75 km/h wyższa, niż regulujące ją przepisy.

Kierowca citroena został zatrzymany i przeprowadzono rutynowe działania. Ich efekt mógł być tylko jeden — utrata prawa jazdy na trzy miesiące. Ponadto brawurowa prędkość kosztowała go aż 2,5 tys. zł oraz 15 punktów karnych (przypomnijmy, limit wynosi 24). Szybka podróż kosztowała go całkiem sporo. Na szczęście badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy. Chociaż tyle dobrego.

Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Jedźmy z głową

To od każdego z nas zależy, drogi będą bezpieczne. Dbanie o bezpieczeństwo jest naszym obowiązkiem, dlatego podejmujmy rozsądne decyzje za kierownicą. Prędkość nie zawsze jest odpowiedzią, bo czasem lepiej wolniej, ale jednak dojechać spokojnie do celu.

To właśnie nadmierna prędkość czy jej niedostosowanie do warunków na drodze jest najczęstszą przyczyną wypadków i tragedii. Warto zwolnić dla bezpieczeństwa swojego i innych uczestników ruchu. Źródło: KPP Krosno Odrzańskie