Znamy już oficjalne wyniki wyborów. Tym razem to opozycja zdobyła większość mandatów w parlamencie, a tym samym to do niej powinno należeć zadanie stworzenia nowego rządu. Jednak jeszcze przez kilka najbliższych tygodni będziemy żyć w pewnego rodzaju politycznym zawieszeniu. Czy wyborcze rezultaty zdołały już teraz wpłynąć na wysokość cen paliw? By to sprawdzić, postanowiłem wybrać się na przejażdżkę po stacjach w Bielsku-Białej. Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Ceny paliw nadal stabilne

Uśredniając wczorajsze (17.10) ceny na bielskich stacjach, za litr benzyny Pb 95 trzeba było zapłacić 6,07 zł. W przypadku oleju napędowego była to kwota 6,11 zł. Z kolei za litr benzyny Pb 98 oraz LPG kierowcy musieli wyłożyć kolejno 6,66 zł oraz 3,04 zł. Jak prezentują się ceny na poszczególnych stacjach?

Orlen. Ciągle poniżej psychologicznej bariery sześciu złotych

5,99 zł za litr benzyny Pb 95 oraz oleju napędowego to nadal dość częsty widok na stacjach Orlenu. Nie inaczej jest w stolicy Podbeskidzia. Taką cenę mogliśmy zobaczyć na pylonach na stacjach przy skrzyżowaniach ulic Górskiej z Żywiecką oraz Trakcyjnej z Warszawską. "Dziewięćdziesiątka ósemka" została wyceniona na 6,59 zł/l, a na litr autogazu kierowcy musieli wydać 3,09 zł.

Co ciekawe, stacja na Żywieckiej 88 miała najwidoczniej pewne problemy. Na pylonie nie wyświetlono cen, a na dystrybutorach można było spotkać osławione już kartki informujące o awarii.

BP

Stacje BP standardowo powitały kierowców nieco wyższymi niż konkurencja cenami. W przypadku stacji przy ulicy Żywieckiej cennik prezentował się następująco:

Benzyna Pb 95 - 6,11 zł/l

Benzyna Pb 98 - 6,76 zł/l,

Olej napędowy - 6,14 zł/l,

LPG - 3,14 zł/l.

Kierowcy mogli skorzystać także z oferty stacji na ulicy Warszawskiej. Różnica nie była jednak kolosalna. Benzyna Pb 95 oraz Pb 98 były tam tańsze o zaledwie dwa grosze.

Shell

Kolejną dużą siecią na naszej liście jest Shell. Brytyjski koncern miał do zaoferowania paliwo w cenach nieco niższych niż proponowane przez bezpośrednią konkurencję z BP. W przypadku stacji mieszczącej się na ul. Karola Krausa kierowcy mogli zastać taki cennik:

Benzyna Pb 95 - 6,09 zł/l,

Olej napędowy - 6,14 zł/l,

LPG - 3,09 zł /l.

Co się tyczy stacji na ul. Cieszyńskiej położonej nieco bardziej w głębi miasta, ceny były odrobinę wyższe:

Benzyna Pb 95 - 6,11 zł/l,

Olej napędowy - 6,16 zł/l,

LPG - 3,14 zł/l.

Circle K

Również na stacjach Circle K ceny były wyższe niż w punktach Orlenu. Tutaj za litr Pb 95, a także oleju napędowego zmotoryzowani płacili 6,07 zł. Kierowcy chcący zapełnić swoje butle LPG musieli przygotować się na ceny rzędu 3,09 zł/l.

Crab

Prawdopodobnie wielu kierowców styka się z nazwą tej sieci po raz pierwszy. Zmotoryzowani ze Śląska są jednak z nią za pan brat. Głównie dlatego, że to właśnie na jej stacjach (łącznie 19 punktów zlokalizowanych jedynie w woj. śląskim) oferowane są bardzo tanie paliwa. Tuż po wyborach ceny były jednak wyższe niż na stacjach Orlenu. 17 października cennik na bielskiej stacji prezentował się następująco:

Benzyna Pb 95 - 6,09 zł/l,

Benzyna Pb 98 - 6,59 zł/l,

Olej napędowy - 6,09 zł/l,

LPG - 2,93 zł/l.

Auchan

Francuska sieć supermarketów prowadzi w Polsce również stacje benzynowe. To właśnie na nich paliwa potrafią być niezwykle atrakcyjne cenowo. Co ciekawe, tak też było tym razem, jednak tylko w przypadku benzyny. Stacja zlokalizowana tuż przy drodze ekspresowej S52 mogła poszczycić się ceną wynoszącą zaledwie 5,96 za litr Pb 95 oraz 6,56 zł/l Pb 98. Olej napędowy wyceniono na 6,08 zł/l. Z kolei za litr LPG kierowcy musieli zapłacić 2,92 zł.

Na Skarpie

Zestawienie zamyka lokalna stacja Na Skarpie. Ciekawostką jest to, że to właśnie na niej zmotoryzowani mogli nabyć LPG po najniższej stawce w mieście- zaledwie 2,89 zł/l. Inne paliwa były jednak zdecydowanie droższe.

Benzyna Pb 95 - 6,09 zł/l,

Benzyna Pb 98 - 6,69 zł/l,

Olej napędowy - 6,19 zł/l.

Cenowe prognozy na najbliższe tygodnie

Ceny paliw, zwłaszcza oleju napędowego, oscylujące w granicach sześciu złotych utrzymają się na polskich stacjach jeszcze przez jakiś czas. Jak stwierdził na łamach "Rzeczypospolitej" Tomasz Furman, makler papierów wartościowych oraz dziennikarz - "Duże zmiany, do jakich doszło na polskiej scenie politycznej w wyniku niedzielnych wyborów parlamentarnych, nie przekładają się na równie dynamiczne zmiany cen paliw na stacjach i ta sytuacja może jeszcze się utrzymać".

Wkrótce jednak musimy się przygotować na podwyżki i wyrównanie cen do rynkowych realiów. Zwłaszcza że ropa stale drożeje. Zgodnie z kursem z 17 października czarne złoto typu Brent notowane jest po 90,10 dol. za baryłkę (o 0,45 dolara więcej niż podczas zamknięcia poprzedniej sesji na giełdzie).