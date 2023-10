Czy rowery elektryczne będą musiały mieć OC? Trybunał wydał wyrok

Zalążkiem sprawy był tragiczny wypadek w Belgii. Rowerzysta, który jechał na rowerze elektrycznym w okolicach Brugii, uległ ciężkiemu wypadkowi. Mężczyzna po kilku miesiącach pobytu w szpitalu zmarł. W późniejszym postępowaniu sądowym w sprawie odszkodowania dla rodziny ofiary, pojawił się spór dotyczący kwalifikacji prawnej roweru ze wspomaganiem elektrycznym. Belgijski sąd nie wiedział, czy rower elektryczny należy uznać za „pojazd"?

W tragicznie zakończonym wypadku, rowerzysta poruszał się na rowerze, który nie był w stanie sam poruszać bez użycia siły własnych mięśni. Napęd jedynie wspomagał jego jazdę. Rower miał funkcję „turbo", która była aktywowana dopiero po użyciu siły mięśni (przez pedałowanie, prowadzenie roweru pieszo lub jego pchanie).

W tym przypadku od zakwalifikowania roweru elektrycznego do danej grupy pojazdów była konieczna do ustalenia, czy ofiara była kierującym „pojazdem mechanicznym", czy też mogła zgodnie z prawem belgijkim ubiegać się o automatyczne odszkodowanie jako „słabszy użytkownik drogi". Z tego powodu belgijski Cour de cassation postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem dotyczącym wykładni pojęcia roweru ze wspomaganiem elektrycznym.

Trybunał zdecydował jak kwalifikować rowery elektryczne

W wydanym wyroku Trybunał stwierdził przede wszystkim, że dyrektywa unijna nie zawiera wskazówek celem ustalenia, czy siła mechaniczna powinna odgrywać wyłączną rolę w napędzaniu „pojazdu". Wskazał jednak, że dyrektywa odnosi się do „ubezpieczenia komunikacyjnego", które to wyrażenie oznacza tradycyjnie w języku potocznym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, takich jak motocykle, samochody i samochody ciężarowe, które są poruszane wyłącznie za pomocą siły mechanicznej.

Trybunał podkreślił również, że dyrektywa ma na celu ochronę osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, które są spowodowane przez pojazdy mechaniczne. Ten cel nie wymaga, aby rowery elektryczne były uwzględniane w definicji "pojazdu" zgodnie z przepisami dyrektywy.

Źródło: TSUE