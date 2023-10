Przycisk na rowerzystów. Kierowcom przydałby się w każdym aucie

Motoryzacyjne ciekawostki znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Czerwony guzik z symbolem rowerzysty. To wygląda tajemniczo? Pewnie! Znalezienie takiego guzika na kierownicy współczesnego auta sprawi, że prowadzącemu może zacząć mocno działać wyobraźnia. Być może chodzi o to, że po naciśnięciu przycisku np. samochód zaczyna wyszukiwać cyklistów. Namierza ich po to, aby ostrzegać przed nimi kierującego. Taki tok myślenia opisać można jednak tylko jednym wyrazem. I jest nim: PUDŁO!

Zobacz wideo Lekkomyślne zachowanie młodego rowerzysty na ulicach Wrocławia

Co oznacza czerwony przycisk z napisem "toot" i symbolem roweru?

Zagadkę rozwikłać można wyłącznie w jeden sposób. Wystarczy przeczytać napis umieszczony nad symbolem roweru. I głosi on "toot", co w języku angielskim oznacza trąbnięcie. Taki przycisk oznacza uruchomienie klaksonu, ale w dużo cichszy sposób. Dźwięk nie przestraszy cyklisty. Ten nie podejmie nerwowej reakcji czy np. się nie przewróci. Ciche trąbnięcie ostrzeże jadącego rowerem lub poinformuje go o obecności pojazdu na drodze.

Choć przycisk może się też przydać i w innych sytuacjach. Pozwala ostrzegawczo trąbnąć na zagapionego pieszego czy dziecko zbliżające się do jezdni. Może też pomóc poinformować kierowcę auta stojącego na światłach z przodu, że przed chwilą doszło do zmiany z sygnału czerwonego na zielony. Cichy klakson pozwoli zrobić to mało agresywnie i delikatnie.

Z punktu widzenia kierowcy, przycisk może się wydawać zbędny. Rowerzyści jego obecność z pewnością jednak docenią. Problem polega jednak na tym, że obecność guzika "toot" wcale nie jest nowym standardem w Unii Europejskiej. To wymysł niszowej marki, której pojazdy nie są nawet produkowane na terenie UE. Mowa o Ineos Automotive. I choć nazwa firmy brzmi nieco azjatycko, de facto jest to brytyjski producent samochodów terenowych. Przedsiębiorstwo założył Sir Jim Ratcliff – potentat z branży chemicznej.

W jakim aucie można znaleźć czerwony przycisk z symbolem roweru?

Przycisk uruchamiający cichy klakson na rowerzystów jest spotykany na kierownicy modelu Ineos Grenadier. I tak, auto jest oferowane w Polsce. Pojawiło się u nas w zeszłym roku, a jego importerem jest Auto Fus Group. Grenadier wygląda trochę jak podróbka klasycznego Land Rovera Defendera. I kosztuje też tyle, ile kosztowałaby podróbka brytyjskiego klasyka. Model bazowy zostanie bowiem wyceniony na 279 100 zł.

Skąd jednak pomysł u konstruktorów terenówki na przycisk "na rowerzystów"? Tu można chyba tylko spekulować. To może jednak stanowić ukłon w stronę innego "interesu" Jim Ratcliffe`a. Konkretnie chodzi o zawodową grupę kolarską zarejestrowaną w dywizji UCI WorldTeams. Choć ta istniała od roku 2010, miliarder podjął się jej sponsorowania w roku 2019. I wtedy na cześć rychłej premiery konstruowanej przez siebie terenówki zmienił nazwę teamu na... Ineos Grenadiers.