Ceny paliw w Polsce rosną. Nieśmiało i delikatnie. Tylko czy długo tak właśnie będzie?

Ceny na stacjach paliw w Polsce w tym tygodniu drgnęły. Przy dystrybutorach kierowcy zauważyli pierwsze wzrosty. Chwilowo są one delikatne i raczej nieśmiałe. Co jednak będzie po weekendzie? No właśnie, to ważne pytanie. Zwłaszcza że już w ten weekend odbędą się wybory. Po nich Orlen nie będzie miał powodu do oferowania dumpingowych stawek na stacjach...

Paliwa w Polsce zdrożały od 8 do 16 groszy na litrze. To prawie nic?

Zacznijmy jednak od faktów. W tym tygodniu według danych serwisu e-petrol.pl kierowcy płacili średnio 6,07 zł za litr benzyny PB 95, 6,14 zł za litr oleju napędowego i 3,03 zł za litr gazu. Za bezołowiową trzeba zatem zapłacić 8 groszy więcej na litrze, a ON 15 groszy więcej na litrze. Symboliczna zmiana – można powiedzieć. I z pewnością tak jest. Analizując te wyniki, warto jednak zwrócić uwagę na pewien fakt. Prognozy wzrostowe wyliczone przez ten sam portal e-petrol.pl były zdecydowanie bardziej optymistyczne. Ceny wzrosły mocniej, niż przewidywali to specjaliści.

W zeszłym tygodniu e-petrol.pl przewidywał, że cena PB 95 zatrzyma się na 6,06 zł, a ON na 6,09 zł. A to pewnie oznacza mniej więcej tyle, że wchodzimy właśnie w fazę zwyżkową. Jej apogeum nastąpi pewnie w kolejnym tygodniu. Zwłaszcza że tendencja jest widoczna także w cenach hurtowych. Te rosną od zeszłego tygodnia praktycznie każdego dnia. Każdego dnia są o kilka złotych wyższe.

Sygnały rynkowe nie są dobre. Do jakich wartości mogą dobić ceny paliw w Polsce?

Jeszcze mamy tańsze paliwo, ale zaraz już go możemy nie mieć. Ile zatem będzie trzeba zapłacić za tankowanie pojazdu? Ostatecznych wskazań nie da się podać. Powody takiej sytuacji najlepiej obrazuje obecny przypadek, gdy ceny są po prostu sztucznie sterowane. Gdyby jednak po wyborach na stacjach paliwowych w Polsce ponownie miał zacząć obowiązywać wolny rynek, za punkt odniesienia trzeba byłoby przyjąć kwoty aktualne w krajach sąsiadujących. Pójście w kierunku Litwy musiałoby oznaczać jakieś 7 zł za litr benzyny i oleju napędowego. Model czeski oznacza nieco ponad 7,40 zł, słowacki 7,6 do 7,7 zł, a niemiecki 8,3 do 8,4 zł.

Oczywiście powyższe sumy są ważne dziś. Nie wiadomo czy będą aktualne również za tydzień lub dwa. Sytuacja na rynku światowym nie jest bowiem spokojna. Tak, dziś widzimy spadki. Ropa tanieje mniej więcej od początku października. Tyle że aktualnie świat boryka się z – delikatnie mówiąc – trudną sytuacją na Bliskim Wschodzie. I ona pewnie znajdzie odzwierciedlenie w kursach. Jak duże? To dziś kluczowe pytanie dla polskich kierowców. Ci powinni mieć nadzieję, że nie tak duże, jak w roku 1973, gdy konflikt w tej części świata spowodował światowy kryzys paliwowy.