"Twarz jakby znajoma" Ponownie zabrakło uprawnień do prowadzenia. Policjanci bezlitośni

Do zatrzymania doszło w poniedziałek 9 października w miejscowości Niesułowice w gminie Milicz (woj. dolnośląskie). Pełniący służbę w tej okolicy funkcjonariusze zauważyli kierowcę BMW, którego twarz była im już dobrze znana. Znali jego "niechlubną" przeszłość.

38-letni mężczyzna już wcześniej był zatrzymywany za jazdę samochodem bez wymaganych do tego uprawnień. Nie wyciągnął jednak lekcji i wpadł na gorącym uczynku. Podczas kontroli i tym razem nie posiadał stosownych dokumentów. Policyjne systemy również okazały się bezlitosne — baza wskazała, że jest on poszukiwany przez sąd celem doprowadzenia do odbycia kary pozbawienia wolności.

Finał zatrzymania mógł być tylko jeden. Mieszkaniec jednej z podmilickich wsi udał się z policjantami w podróż do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu. Jego auto zostało natomiast odholowane na policyjny parking.

Po spędzeniu nocy w areszcie funkcjonariusze odprowadzili kierującego BMW do zakładu penitencjarnego na mocy sądowego nakazu. Czekają na niego już kolejne zarzuty. Milicki sąd zdecyduje o jego dalszym losie. Grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny 1500 do nawet 30 000 złotych. Może otrzymać także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.



Trwa dobra passa zatrzymań kierowców mających sporo za uszami na polskich drogach. W tym przypadku, na całe szczęście, konsekwencje działań 38-latka nie skończyły się drogową tragedią. Będzie miał teraz sporo wolnego czasu, aby zastanowić się nad swoimi występkami. Zamiast na samochodowym fotelu zasiądzie wygodnie na pryczy. Źródło: KPP w Miliczu