Dobre wieści z budowy ostatniego odcinka S19

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wszyscy wykonawcy przystępujący do przetargu na budowę ostatniego odcinka S19 do granicy spełnili dodatkowe kryteria określone w przetargu. Ogłoszenie przetargu miało miejsce 4 sierpnia tego roku. Wszyscy oferenci zobowiązali się do zapewnienia maksymalnego okresu gwarancji jakości, wynoszącego 10 lat, dla ekranów akustycznych, instalacji zasilających, konstrukcji wsporczych oraz obiektów mostowych wraz z ich wyposażeniem.

Najtańsza oferta złożona przez Unibep opiewała na 320,88 mln zł i była o ponad 117 mln zł niższa od najdroższej, która została z kolei złożona przez firmę Budimex (438,71 mln zł).

Budowa S19 - zaawansowanie prac

Odcinek S19 od granicy do Kuźnicy jest już w trakcie budowy, natomiast oferty na odcinki między Sokółką a Czarną Białostocką oraz między Czarną Białostocką a Białymstokiem Północ są obecnie w fazie weryfikacji. Dzisiaj poznaliśmy zainteresowanych realizacją ostatniego fragmentu drogi między Kuźnicą a Białymstokiem, a mianowicie odcinka Białystok Północ - Dobrzyniewo.

Odcinek S19, który rozciąga się od istniejącego węzła Białystok Północ (dawniej Sochonie na DK8) do węzła Dobrzyniewo (z węzłem), będzie miał długość 8,77 km. Droga zostanie zbudowana jako dwujezdniowa - każda z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym. Wykonawca będzie miał możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czy to z asfaltu, czy z cementu. Konstrukcja drogi będzie zgodna z wymogami kategorii ruchu KR6 oraz nośności nawierzchni do 11,5 t/oś. Planowane są także 14 obiektów inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty czy przejścia dla zwierząt.

W ramach projektu zostanie zbudowany węzeł Dobrzyniewo na skrzyżowaniu S19 z S16, a w przyszłości także z S8. Ten węzeł umożliwi kierowanie ruchem w kierunku Ełku (S16) oraz na węzeł Białystok Zachód na S8 (kierunek Warszawa - Białystok) i z powrotem w kierunku Białegostoku - Lublina (S19).