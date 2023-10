Podatek dla kierowców od samochodu już istnieje. Kara znowu jest wyższa

O obowiązkach kierowców, w tym tych podatkowych, opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Kierowca musi zapłacić podatek od samochodu. Danina nie jest jednak związana z eksploatacją pojazdu. Mówię o podatku, który przez lata i potocznie był nazywany podatkiem od wzbogacenia się. PCC nie ma absolutnie żadnego sensu? Być może i tak. W końcu kierowca wydaje na zakup środka transportu pieniądze, które opodatkowane już były. Po co je zatem podatkować po raz kolejny? Takie dywagacje nie mają jednak większego sensu z punktu widzenia tego materiału. Podatek bowiem obowiązuje. Kierowcy muszą go zatem płacić.

Kierowca musi zgłosić zakup do US. Ma na to równe 14 dni kalendarzowych

Zakup samochodu, ale też motocykla, roweru czy innego środka transportu, jest typowym przykładem czynności cywilnoprawnej. Rodzi zatem obowiązek podatkowy. Jak go zrealizować? Kupujący musi wypełnić w urzędzie skarbowym należnym miejscu zamieszkania deklarację PCC-3. Na jej podstawie urzędnik wylicza wartość rynkową środka transportu i tym samym określa wysokość podatku. Podatek wynosi dokładnie 2 proc. powyższej kwoty.

Na złożenie deklaracji i co najważniejsze, opłacenie podatku PCC, kierowca ma 14 dni kalendarzowych od momentu dokonania czynności cywilnoprawnej. Wyznacznikiem staje się zatem data zapisana na umowie kupna-sprzedaży. Termin wydłuża się do 15 dni, gdy kierowca dokona zakupu pojazdu w niedzielę. Przekroczenie terminu oznacza, że podatek nadal trzeba zapłacić. Do kwoty doliczone zostaną jednak odsetki. Poza tym zgłaszając transakcję po terminie, kierujący powinien liczyć się też z karą.

Ważna uwaga, gdy kierowca zgłosi się sam, dostanie karę. Gdy fakt niezgłoszenia transakcji wykryje skarbówka, czyn taki może zostać uznany za przestępstwo skarbowe. To drastycznie podwyższa wysokość kary, ale o tym za chwilę.

Ile wynosi kara za brak podatku od samochodu?

Wysokość kara za złożenia deklaracji PCC-3 po ustawowym, 14-dniowym terminie wynosi od 10 proc. wysokości płacy minimalnej aż do jej dwudziestokrotności. To oznacza, że aktualnie kierowca będzie musiał zapłacić od 360 do 72 000 zł. Ostateczną kwotę kary wskazuje inspektor w urzędzie skarbowym, który pilotuje konkretną sprawę. Czy od płatności można w jakiś sposób uciec? Sposób jest jeden. Kierowca, składając deklarację PCC po terminie, może również złożyć pismo z tzw. czynnym żalem. Może wyjaśnić powód spóźnienia i poprosić o rezygnację z wlepienia kary. Dobre umotywowanie wniosku sprawia, że urzędy często się do nich przychylają.

Nie wykroczenie, a przestępstwo skarbowe. Wtedy kara rośnie 500-krotnie!

Powróćmy jednak do scenariusza, w którym kierowca nie widział lub zapomniał o konieczności opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych. Urząd jednak dopatrzył się braku opłacenia podatku i wszczął postępowanie wyjaśniające. W takim przypadku właściciel pojazdu może nawet zostać oskarżony o przestępstwo skarbowe. To nadal wiąże się z karą. I w jej świetle 72 tys. zł z poprzedniego akapitu to prawdziwe drobniaki. Właściciel pojazdu może bowiem otrzymać grzywę wynoszącą od 1,2 tys. zł do 34,56 mln zł! Tak, do prawie 35 MILIONÓW złotych!

Oczywiście górna granica czy nawet kwoty liczone w setkach tysięcy nie będą aktualne w przypadku auta używanego. Warto jednak zdawać sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji.

Co warto wiedzieć o podatku PCC po zakupie auta?

