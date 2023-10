Jest wykroczenie i zdjęcie z fotoradaru. A na zdjęciu widać kierującego... psa!

Więcej ciekawostek dotyczących kar dla kierowców znajdziesz w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Zdjęcia z fotoradarów powinny stanowić oddzielną kategorię dziwnych zjawisk. W sieci pojawiły się już bowiem fotki przedstawiające prowadzących w maskach z wizerunkiem znanych osób, rowerzystów czy ptaków. Ptaków, które albo zasłaniają cześć kadru i np. numer rejestracyjny pojazdu, albo zostały zarejestrowane za przekroczenie prędkości przez urządzenie. Teraz do galerii dołączyła kolejna fotografia. Tym razem kierującym jest pies.

Zobacz wideo Hulajnogą elektryczną pędził z prędkością 54 km/h do przedszkola po dziecko

Pies przekroczył dozwoloną prędkość o 11 km/h. Jak policjanci go ukarali?

Na Słowacji miejscowości Šterusy fotoradar zarejestrował skodę kamiq, która na odcinku z dozwoloną prędkością wynoszącą 50 km/h, jechała 61 km/h. Urządzenie wykonało zdjęcie i przekazało je do bazy. Funkcjonariusz, który otworzył fotkę i na jej podstawie wszczął postępowania, musiał być poważnie zdziwiony. Na zdjęciu widać bowiem wyraźnie, że kierowcą auta jest... brązowy pies w typie labradora.

Labrador to pies towarzysz. labrador uwielbia dzieci i świetnie sprawdza się w życiu rodzinnym. Wiedzieliście jednak o tym, że jest również piratem drogowym? Oczywiście to pytanie to czysty żart. Sytuacja prawdopodobnie była niezwykle prosta. Kierowca wziął psa na kolana i ten akurat załapał się w kadrze zarejestrowanym przez fotoradar. Powiem więcej, pies pewnie zasłaniał kierowcy prędkościomierz. Być może właśnie dlatego kierujący nie zauważył zbyt szybkiej jazdy i dał się złapać radarowi.

Kierowca przyjął mandat. Dobrze, żeby też miał nauczkę na przyszłość

Jak skończyła się ta sprawa? Kierowcę zasłonił pies. Numerów rejestracyjnych jednak już nie. 31-letni właściciel auta został zatem wezwany przez organy ścigania i przyjął propozycję mandatu. Słowaccy policjanci mówią o zakończeniu postępowania grzywną. Nie zdradzają jednak czy ta dotyczyła wyłącznie mandatu, czy może kierujący otrzymał również karę za nieprawidłowe przewożenie zwierzęcia w pojeździe. A korzystając z okazji, przypomnijmy jeszcze cztery kluczowe zasady jazdy z pupilami.