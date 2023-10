7800 zł i konfiskata prawa jazdy za... używanie telefonu w aucie. Ten kraj wyrasta na nową Szwajcarię

Włoskie zaostrzenie kar ma być kolejnym radykalnym krokiem w walce o bezpieczne drogi na półwyspie apenińskim. To nadal jeden z krajów UE, który ma najwyższą liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Jednym z głównych punktów tych zmian jest znaczne podwyższenie kar dla kierowców, którzy zostaną przyłapani na korzystaniu z telefonów komórkowych lub prowadzeniu rozmów telefonicznych z trzymaniem telefon w reku podczas jazdy.

REKLAMA

Do tej pory kary za takie wykroczenia wynosiły od 165 do 660 euro, co i tak na skali niektórych krajów było już dość wysoka kara. Mimo wszystko rząd zdecydował się podwyższyć radykalnie kary za to wykroczenie.

Używanie telefonu – nie tylko wysoki mandat

Według rządowej nowelizacji kierowcy korzystający z telefonów komórkowych będą karani grzywnami w wysokości od 422 do prawie 1700 euro (czyli ponad 7800 zł). Ponadto, jeśli przepisy wejdą w tym kształcie – co jest wielce prawdopodobne – kierowca będzie równolegle tracił tez prawo jazdy na okres od 15 dni do dwóch miesięcy – informuje ORF.at.

Surowsze kary dla pijanych kierowców

Włochy również wprowadzają surowsze przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Osoby dopadnięte przez alkohol za kierownicą mogą teraz stawić czoła jeszcze większym karom. Według informacji przekazanych przez ADAC, każda osoba przyłapana na przekroczeniu dopuszczalnej ilości alkoholu w organizmie wynoszącej 0,5 promila może teraz stracić prawo jazdy na okres do trzech lat. Dla recydywistów dopuszczalny limit alkoholu zostaje obniżony do 0,0 promila. Dodatkowo, zgodnie z propozycją klubu samochodowego, w pojazdach może być wymagana instalacja blokady alkoholowej, która pozwoli na uruchomienie silnika tylko po wykazaniu trzeźwości.

Zobacz wideo

Włosi chcą potroić także inne kary

Przy okazji Włosi zamierzają podnieść mocno także inne kary. Surowiej karane ma być niezgodne z przepisami parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych – grzywna ma sięgać nawet 990 euro. Co więcej, według bußgeldkatalog.org, kary za znaczne przekroczenie prędkości mogą być w niektórych przypadkach potrojone. Zgodnie z podanymi informacjami planowane zmiany muszą jeszcze uzyskać zatwierdzenie włoskiego parlamentu, a to prawdopodobnie nastapi jeszcze w tym roku.