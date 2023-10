Autostrada A8 to najkrótsza autostrada w całym kraju. Jest częścią obwodnicy

O drogach w Polsce opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Słowo autostrada brzmi dumnie? Bez dwóch zdań. Ale jak to w życiu bywa, tę regułę potwierdza także wyjątek. A tym bez wątpienia jest trasa A8. Bo A8 już tak dumnie nie brzmi. Powód jest prosty. Ma tylko – UWAGA – 22,7 kilometra. To o ponad 5 km mniej niż ma brzeg Wisły w Warszawie.

Zobacz wideo Na A4 płonęła ciężarówka, która przewoziła drewniane deski. Przyczyną były wadliwe hamulce

Pierwotnie A8 miała prowadzić z Łodzi do granicy z Czechami

A8 wraz z fragmentem oznakowanym jako S8 ma 22,7 km długości. Gdy jednak doliczymy do tego łącznice do istniejących dróg krajowych, wyjdzie już 35,4 km. To mniej więcej tyle, ile dzieli Warszawę od Zakroczymia. A8 w cuglach wygrała zatem tytuł najkrótszej autostrady w Polsce. Czemu zatem A8 w ogóle powstała i czemu nazywa się autostradą?

Koncepcja budowy autostrady A8 narodziła się w roku 1993. Rząd dowodzony przez Hannę Suchocką obmyślił ją jako trasę poprowadzoną między Łodzią, Wrocławiem i granicą z Czechami w kierunku Pragi. Plany brzmiały ambitnie i szybko utknęły w martwym punkcie. Bo poza samą deklaracją nie zrobiono nic. Przez równe 8 lat. To nie powinno jednak nikogo dziwić. Początek lat 90. XX wieku był trudnym momentem dla Polski. A rząd miał inne wyzwania. Musiał walczyć z inflacją i bezrobociem. Nie miał po prostu pieniędzy na budowanie tras szybkiego ruchu.

A8 ma symboliczną długość, ale i Most Rędziński

Kolejny krok w celu realizacji A-ósemki przyniósł rok 2001. To wtedy przebieg trasy skrócono i to drastycznie. Na północnym wschodzie zniknął fragment poprowadzony do Łodzi. Na zachodzie natomiast nitka wiodąca do czeskiej granicy. I w ten właśnie sposób autostrada A8 została zdegradowana do roli obwodnicy Wrocławia. Honor A-ósemki ratuje tak naprawdę tylko jedna rzecz. To na tej trasie spotkać można Most Rędziński. W Polsce nie ma mostu, który były w stanie pochwalić się większą wysokością pylonu!

Budowa najkrótszej autostrady kosztowała ponad 3 mld zł

Budowa autostrady A8 do tanich nie należała. Sam Most Rędziński kosztował 576 mln zł. 780 mln zł pochłonęła budowa odcinka Magnice – Wrocław Lotnisko wraz z łącznicą Kobierzyce, a 2 mld zł kosztował 19-kilometrowy odcinek między węzłem Wrocław Lotnisko i Wrocław Psie Pole. Budowa trasy ciągnęła się od roku 2003. To wtedy wojewoda dolnośląski wydał decyzję lokalizacyjną dla szlaku. Prace budowlane wystartowały w roku 2008, a zakończyły się w sierpniu 2011 roku.

Autostrada A8 jest dwujezdniowa i posiada trzy pasy ruchu poprowadzone w każdą stronę. Skoro stanowi obwodnicę Wrocławia, przejazd nią jest całkowicie bezpłatny! Samo A8 posiada sześć węzłów komunikacyjnych. Kierujący musi pokonać węzeł Wrocław Południe, Wrocław Zachód, Wrocław Lotnisko, Wrocław Stadion, Wrocław Północ i Pawłowice.