Duży wzrost przychodów na A4. Zwiększył się również ruch

Zarządcą 61-kilometrowego odcinka autostrady łączącej Małopolskę ze Śląskiem jest Grupy Kapitałowa Stalexport Autostrady. Prowadzi prace zarządcze oraz eksploatacyjne na płatnym fragmencie A4 Katowice - Kraków poprzez powołaną w tym celu spółkę zależną Stalexport Autostrada Małopolska (SAM).

W I półroczu 2023 r. średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł nieco ponad 46 tys.pojazdów. Tym samym był on o 1,6 proc. wyższy niż ten odnotowany w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rozbijając go na samochody osobowe i ciężarowe wyniósł kolejno 1,9 proc i 0,6 proc.

Wzrosty nie dziwią. Duży wpływ ma wojna w Ukrainie

Przychody z poboru opłat w I półroczu 2023 r. wyniosły z kolei ok. 230,8 mln zł. To wzrost o 24,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku. Trzeba przyznać, że to dość spory wzrost. Jednak te dane nie powinny nikogo dziwić.

W związku z wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie w lutym zeszłego roku autostradą A4 napłynęły do Polski setki tysięcy uchodźców zza wschodniej granicy. Aby ułatwić im podróżowanie, do 31 maja 2022 r. obowiązywało zwolnienie z opłat za przejazd pojazdami z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi. Do dziś obowiązuje ono pojazdy lub grupy pojazdów zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje, a także osoby szerzące pomoc obywatelom ukraińskim.

Zmiana sposobu prezentowania danych. A4 będzie własnością Skarbu Państwa

W 2023 r. wprowadzono też zmiany sposobu prezentowania niektórych danych finansowych. Ich efektem jest dokonanie przekształcenia danych za I półrocze 2022 r. W konsekwencji – także danych za cały rok 2022 r. Wraz z przedstawieniem tych wyników prezes Stalexportu Autostrady Andrzej Kaczmarek przypomniał też, że zarządzany przez spółkę płatny odcinek autostrady w 2027 r. zostanie przekazany Skarbowi Państwa.

W 2027 r. autostrada zostanie przekazana Skarbowi Państwa. Jednak zanim to nastąpi, przed spółkami Grupy Kapitałowej nadal sporo zadań do realizacji. Zobligowani jesteśmy do przekazania autostrady w takim stanie technicznym, który przez wiele kolejnych lat po zakończeniu koncesji nie będzie wymagał od Skarbu Państwa żadnych nakładów finansowych w remonty czy modernizacje.

- oznajmił następnie prezes Stalexportu Autostrady

Dodał też, że spółka konsekwentnie prowadzi działania na rzecz polepszenia systemu poboru opłat. Wciąż zwiększana jest przepustowość placów znajdujących się przed bramkami.